Uisp Rimini, un progetto gratuito per promuovere l'attività outdoor ai ragazzi

| 16:19 - 10 Febbraio 2022

Con l'intenzione di rispondere ai bisogni e al disagio degli adolescenti, che la pandemia ha fatto esplodere, Uisp Rimini presenta il nuovo progetto Sportivi per Natura, che prevede lo svolgimento di attività sportive da marzo a maggio nei parchi all'aperto su tutto il territorio della provincia di Rimini, in modo del tutto gratuito.

Le attività saranno condotte da educatori sportivi qualificati Uisp e sono rivolte a ragazzi e ragazze nati dal 2007 al 2010.



Il progetto prevede pomeriggi di multisport all'aperto con attività miste diverse da lezione a lezione che si svolgeranno una volta alla settimana con incontri da 2 ore ciascuna fino a maggio, in ben 15 diversi parchi della provincia di Rimini, per un numero massimo di 20 partecipanti per parco.



Le attività saranno differenti da lezione a lezione: skate, rugby, spartan race, basket e tanto altro.



Il progetto è gratis per i ragazzi che parteciperanno, grazie al sostegno dei punti vendita Conad del territorio riminese che lo hanno sovvenzionato "perché lo sport è un elemento essenziale per la salute di tutti, e nessuno dovrebbe esserne privato", come ha detto la presidente Uisp Rimini Mariagrazia Squadrani.

Le iscrizioni apriranno il 14 febbraio e potranno essere fatte esclusivamente nei punti vendita Conad del territorio riminese aderenti all'iniziativa, all'interno dei quali, a partire dalla data indicata, saranno affissi dei cartelloni e distribuite cartoline attraverso cui sarà possibile registrarsi.



Il progetto è stato realizzato, oltre al sostegno dei punti vendita Conad, con il patrocinio di AUSL della Romagna, della provincia di Rimini e dei comuni di Rimini, Bellaria, Cattolica, Coriano, Misano, Novafeltria, Riccione, San Clemente, Verucchio e Santarcangelo.



Le associazioni affiliate Uisp Rimini che parteciperanno al progetto e afferiranno attività sportiva sono: B-you (ginnastica acrobatica); Roundnet Riviera (roundnet); Ciclisti Improbabili (mountain bike); Evolve Calisthenics (calisthenic); Elite Team Italia (triathlon e duathlon); Romagna wild race (spartan race, corse a ostacoli); Asd Santarcangelo (ginnastica artistica); Io Ballo (danza, ballo e ginnastica a ritmo di musica); Golden Club Rimini International (atletica); Movimento Centrale (danza, ballo e ginnastica a ritmo di musica); Valmarecchia Baseball & Softball Club (baseball e softball); Pattinaggio Artistico Riccione (pattinaggio); Roller Verucchio (roller); Team Regina (skate); SpazioCorpo (danza, ballo e ginnastica a ritmo di musica); Gurkha Rugby Rimini (rugby).

Elenco dei parchi in cui si svolgerà l'attività e rispettivi punti vendita Conad che hanno sostenuto il progetto:

1. Rimini, parco Giovanni Paolo II (ex parco della Cava)

Conad Superstore Il Lago (via Della Fiera) e Spazio Conad (via Caduti di Nassiriya c/o Le Befane)

2. Rimini, parco Briolini

Conad City Coletti

3. Rimini, parco Pertini

Spazio Conad (via Caduti di Nassiriya c/o Le Befane)

4. Santa Giustina, parco Gianni Rodari

Conad City Tiberio

5. Rimini, Gaiofana, parco della Gaiofana

Conad City Primo Maggio

6. Novafeltria, campo da calcio

Conad Novafeltria

7. Coriano, parco comunale di via Garibaldi

Conad City Coriano

8. Misano, parco comunale di via Alberello

Conad Superstore RIO AGINA 5

9. Verucchio, parco degli Ulivi

Conad Superstore Villa Verucchio

10. Cattolica, parco della Pace

Conad Superstore Sogeal Cattolica

11. San Clemente, parco comunale di via Santi

Conad City San Clemente

12. Riccione, parco Fontanelle

Conad City Fontanelle viale Sicilia

13. Riccione, parco Della Resistenza

Conad City viale Carpi (Sapori Moderni)

14. Santarcangelo, parco Clementino

Conad Superstore Viserba Fonte1

15. Bellaria Igea-Marina, parco del Gelso

Conad City Fonte2 Bellaria