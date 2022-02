Basket B, Faenza si rinforza sotto canestro con l'ala pivot Lorenzo Molinaro

Sport

15:56 - 10 Febbraio 2022

Raggisolaris Faenza tessera Lorenzo Molinaro, classe 1992, ala\pivot di 2.04 m che ha nella tecnica e nell’esplosività fisica i suoi punti di forza, come dimostra la partecipazione a soli 17 anni alla gara delle schiacciate dell’All Star Game di Legadue quando militava nella Pallacanestro Udine. Proprio nel settore giovanile del club friulano inizia a giocare a pallacanestro, venendo presto inserito in prima squadra dove resta dal 2008 al 2011 in A2. Nel 2011 si trasferisce a Treviglio in DNA dove rimane due stagioni, poi nel 2013/14 passa all’Aquila Basket Trento in A2, conquistando la promozione in serie A1. Nel 2014/15 gioca in serie B ad Agropoli raggiungendo la finale di Coppa Italia e la final four promozione non riuscendo a salire in A2 sul campo (il club viene comunque ripescato dopo la mancata ammissione di Napoli).

In questa stagione si mette particolarmente in luce da meritare la chiamata della Pallacanestro Varese in A1. Con il club lombardo gioca anche in FIBA Europe Cup, ma a metà annata viene mandato in prestito al Basket Ravenna in A2. Nel 2016/17 ritorna ad Agropoli (serie A2) per poi trasferirsi in Emilia dove gioca al Kleb Ferrara (A2) dal 2017 al 2019 e all’Assigeco Piacenza (A2) dal 2019 al 2021. La scorsa estate firma con l’Eurobasket Roma in A2 e ora è pronto a farsi valere con la canotta dei Raggisolaris. In carriera vanta anche la convocazione con la nazionale sperimentale nell’estate del 2013 con cui ha preso parte ad una tournèe in Cina.