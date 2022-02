Baseball, Simona Conti premiata come "Coach dell'anno". Le congratulazioni del Comune di Rimini

Sport

Rimini

| 15:56 - 10 Febbraio 2022

Simona Conti, coach dell'anno 2021.

L'assessore comunale di Rimini allo Sport Moreno Maresi, a nome dell'Ammistrazione, in merito al premio conferito all'allenatrice: "Vorrei esprimere le più sentite congratulazioni da parte della città di Rimini a Simona Conti, direttrice tecnica e manager dei Torre Pedrera Falcons, nonché allenatrice della nazionale giovanile Under 12 e Under 15, che si è aggiudicata il prestigioso premio nazionale 'Coach dell'anno 2021' della FIBS - Federazione Italiana Baseball Softball – dichiara Maresi -. Un titolo molto prestigioso per il baseball che viene conferito ai tecnici che nel corso dell'ultima stagione si sono distinti maggiormente e hanno saputo dare prova di un lavoro di particolare qualità. Simona Conti è la prima donna nella storia a ottenerlo ed è quindi una doppia soddisfazione, nonché l'ennesima conferma del talento e della grande professionalità espressa dal mondo sportivo riminese. Soprattutto in questo periodo di difficoltà, questi riconoscimenti rappresentano un monito per ricordare la centralità della pratica sportiva quale strumento di valorizzazione delle eccellenze e di sviluppo di un territorio".