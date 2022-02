Verucchio, volti nuovi in comune: assunta a 22 anni la ragioniera Sara Baschetti

Attualità

Verucchio

| 15:45 - 10 Febbraio 2022

Sara Baschetti.

Sara Baschetti, 22enne di Villa Verucchio, ha preso servizio da qualche settimana al Suap, lo Sportello delle Attività Produttive, di Verucchio raccogliendo il testimone del neo pensionato Gian Luigi Pazzagli.



Residente a Verucchio, Sara ha frequentato l’Itc Rino Molari di Santarcangelo diplomandosi in Ragioneria e proprio grazie all’alternanza scuola-lavoro ha conosciuto e toccato con mano il mondo del pubblico impiego. Finite le superiori ha infatti iniziato l’Università dove è iscritta al corso di Economia dell’Impresa a Rimini e, nel frattempo, ha lavorato come interinale nell’Ufficio Economato del Comune di Santarcangelo.



Durante questa esperienza è venuta a conoscenza del concorso indetto dall’Unione dei Comuni e dopo averlo vinto ha preso appunto servizio al Suap. Prima a Santarcangelo e ora a Verucchio. “Sono molto contenta di questa opportunità, mi sta dando la possibilità di conoscere meglio il territorio della realtà in cui vivo e tutte le imprese che vi operano” commenta la 22enne, cui il sindaco Stefania Sabba rivolge il benvenuto a nome dell’intera amministrazione, “certa che le sue competenze e l’entusiasmo con cui ha intrapreso questa avventura ne faranno una risorsa preziosa per la macchina comunale”