Montefiore Conca, assunti due nuovi dipendenti in comune

Attualità

Montefiore Conca

| 15:41 - 10 Febbraio 2022

Andrea Spadoni e Katia Monaldini.

Due nuovi ingressi nella piccola, grande famiglia del Comune di Montefiore. E' stata ufficializzata in questi giorni l'assunzione di due dipendenti (Categorie B1 e C1), entrambi con contratto part time a tempo indeterminato, risultati vincitori delle procedere ad evidenza pubblica indette dall'amministrazione comunale. Si tratta di Andrea Spadoni e Katia Monaldini, che d'ora in avanti faranno parte del personale in servizio presso il Comune di Montefiore Conca, andando a potenziare ulteriormente le risorse a disposizione dell'ufficio tecnico. Con l'entrata in servizio delle nuove unità di personale, l'amministrazione comunale di Montefiore Conca prosegue nel suo percorso di consolidamento, miglioramento e ampliamento dei servizi a disposizione della cittadinanza. Un municipio presente sul territorio, capace di rispondere alle molteplici esigenze e alle complesse problematiche della comunità. Da parte del sindaco Filippo Sica e di tutta l'amministrazione un sincero in bocca al lupo per il nuovo lavoro ad entrambi i dipendenti, "felici di averli al nostro fianco nel garantire ogni giorno i migliori servizi possibili per la cittadinanza".