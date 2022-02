San Valentino a Rimini: visite guidate e cena romantica al Teatro Galli

Eventi

| 15:37 - 10 Febbraio 2022

Murale con Mastroianni ed Anita Ekberg al Borgo di San Giuliano.

Rimini è la cornice di una delle storie d'amore più famose della letteratura mondiale, quella fra Paolo e Francesca, cantata da Dante nel V canto dell'Inferno. Quale occasione migliore per scoprirla nel giorno di San Valentino?



Rimini accoglie anche quest'anno l'arrivo della festa degli innamorati e si racconta attraverso i celebri personaggi storici che proprio qui hanno lasciato una traccia delle loro storie d'amore. Per scoprire la città attraverso queste storie d'amore e passione, in bilico tra storia e letteratura, a Rimini è possibile partecipare a 'romantiche' visite guidate fra Sigismondo e Isotta, Federico e Giulietta, Paolo e Francesca.



E per concludere la serata di San Valentino, per la prima volte le porte del Teatro Galli si aprono per una cena romantica a lume di candela all'interno del Ridotto del rinnovato teatro con vista in prima fila sulla piazza medievale di Rimini. E' la prima volta che il teatro si apre ad una cena elegante in occasione di una ricorrenza come San Valentino e sarà l'occasione per far partire un calendario di cene tematizzate che vanno a completare la già ricca programmazione di colazioni, brunch e aperitivi, che ogni mese vengono proposte da VisitRimini, la Destination Management Company (DMC) del Comune di Rimini.



Ecco il calendario degli appuntamenti



sabato 12 febbraio 2022

Rimini, partenza dal Visitor Center, Corso D'Augusto 235

Rimini City Tour "Giulietta e Federico: passeggiata Felliniana"

Il tour ripercorre i luoghi della memoria del regista e quelli ricostruiti nei suoi film conditi da aneddoti sulla coppia e il loro amore. Un vero "Amarcord" nei luoghi felliniani per eccellenza: partendo dal Borgo San Giuliano, antico borgo di Pescatori, attraversando le vie coi Murales dedicate al regista e a Giulietta, il cinema Fulgor per arrivare alla piazza dei Sogni e il nuovo museo Fellini (in esterna).

Ore 15.30 Quota: € 12 adulti € 8 bambini 6-14 anni. E' possibile prenotare fino a 15 minuti prima della partenza del Tour presso l'ufficio informazioni del Visitor center (0541/29833) oppure on line o anche presso uno degli Uffici Informazione e accoglienza turistica di VisitRimini.

Info: www.visitrimini.com/esperienze/237607-giulietta-e-federico-passeggiata-felliniana



sabato 12 febbraio 2022

Tempio Malatestiano (ritrovo) via IV Novembre, 35 - Rimini centro storico

San Valentino con Discover Rimini

Passeggiata culturale dedicata agli amori dei Malatesta: da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta

Il percorso di San Valentino è dedicato ad alcune storie d'amore celebri nella famiglia Malatesta: quello di Francesca da Rimini per Paolo Malatesta e di Sigismondo Pandolfo Malatesta per Isotta degli Atti.

Il percorso guidato parte dal Tempio Malatestiano, edificio legato alla fama e alla cultura di Sigismondo Pandolfo Malatesta, interpretato nell'Ottocento quale monumento celebrativo dell'amore tra il più noto esponente della famiglia e la riminese Isotta degli Atti e include la visita dell'interessante esposizione "La Commedia immaginata. L'Inferno, il Purgatorio e il Paradiso di Dante illustrati da celebri artisti", dove si mostra come la figura storica di Francesca da Rimini, grazie alla presenza nella "Commedia" di Dante, diventi nel corso dei secoli emblema di fedeltà all'amore.

Il tema degli amori dei Malatesta, suggerito dalla ricorrenza della festa degli innamorati, è il pretesto per sviluppare un percorso culturale volto alla conoscenza dei tesori d'arte della città e dei personaggi storici legati alla famiglia Malatesta, che rendono celebre il nome di Rimini nel mondo.

A cura di Michela Cesarini, storica dell'arte e guida abilitata.

Incontro al Tempio Malatestiano alle 15.30

Costo: 30 € a coppia; 16 € per i singoli visitatori (comprensivo del contributo di ingresso al Tempio Malatestiano e del noleggio delle radioguide). Info e prenotazioni entro il giorno precedente al 333.7352877 o a michela.cesarini@discoverrimini.it



domenica 13 febbraio 2022

Rimini, partenza dal Visitor Center, Corso D'Augusto 235

Rimini City Tour "Amore e potere: Sigismondo e Isotta"

In occasione della festa di San Valentino, Visit Rimini propone un tour guidato alla scoperta della storia d'amore tra Isotta degli Atti e Sigismondo Pandolfo Malatesta, condottiero e Signore di Rimini dal 1417 al 1468. A ritroso sui passi dei due amanti prima, e sposi legittimi poi nel 1456, la storia del loro amore verrà narrata attraverso le gesta di questo condottiero e mecenate, colto intellettuale e uomo d'arme e passioni, che nonostante la fama di uomo spregiudicato, seppe amare in modo straordinario la sua Isotta, rendendola immortale nelle opere che fece erigere e nella letteratura. La guida accompagna i partecipanti all'esterno di Castel Sismondo, residenza-fortezza di Sigismondo, che dedicò un'intera ala alla sua Isotta, e al Tempio Malatestiano, luogo del loro riposo eterno ed imperituro amore.

Ore 10.30 Quota: € 12 adulti € 8 bambini 6-14 anni. E' possibile prenotare fino a 15 minuti prima della partenza del Tour presso l'ufficio informazioni del Visitor center (0541/29833) oppure on line o anche presso uno degli Uffici Informazione e accoglienza turistica di VisitRimini.

Info: www.visitrimini.com/esperienze/311460-rimini-city-tour-amore-e-potere-sigismondo-e-isotta



lunedì 14 febbraio 2022

Rimini, centro storico. Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio

Amore e amori nella storia di Rimini

Visita guidata con Cristian Savioli in occasione di San Valentino

Una passeggiata prima-o-dopo cena immersi nei racconti legati ad amori e passioni presenti nella storia della città. Personaggi famosissimi, famosi, quasi-famosi.

Orario: alle ore 18 oppure (a scelta) ore 21. Durata della visita 2 ore circa.

Costo: 10 € adulti. Info e prenotazioni: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com



lunedì 14 febbraio 2022

Rimini, Teatro Galli

Da non perdere il 14 febbraio un'esclusiva cena a lume di candela all'interno del ridotto del rinnovato Teatro Galli, dove la contemporaneità convive col fascino del passato in un'atmosfera resa unica dai canoni architettonici ottocenteschi. Un connubio tra cultura e ottima gastronomia locale per festeggiare la serata più romantica dell'anno.

Dalle ore 20.

Menù 'Opera Falling in Love'

Red Caviar

Ventresca di tonno rosso con asparagi e bottarga d'uovo

Risotto alle fragole e ostrica Gillardeau

Lombatina di Chianina al peperoncino

Misticanza alle nocciole

Delirio di Quetzacoatl

Quota: € 60,00 (bevande incluse)

Info: www.visitrimini.com/esperienze/311248-cena-di-san-valentino-al-teatro-galli

Per prenotazioni, soggiorni ed informazioni turistiche: Visit Rimini +39 0541.53399 info@visitrimini.com