Accoltellamento all'Alberti, preside e vicesindaco: "due vittime, vanno aiutati entrambi"

Attualità

Rimini

| 14:11 - 10 Febbraio 2022



Nessun atto di bullismo: la preside dell'istituto Alberti di Rimini, Franca Berardi, ha commentato così l'accoltellamento di ieri mattina (mercoledì 9 febbraio), fatto che ha avuto per protagonisti due minorenni. "Due ragazzi normalissimi", spiega la dirigente scolastica. La preside ha definito l'accoltellato un ragazzino vivace e infantile, solito a compiere dispetti ai compagni di classe (come gettare per terra astucci e libri). "Il mio non vuole essere assolutamente un tentativo di sminuire quanto accaduto, ci mancherebbe, ma di rappresentare i fatti per quello che sono. Resta la gravità del fatto, ma ribadisco che il bullismo non c’entra nulla”, ha chiosato, spendendo anche un pensiero verso "entrambi i ragazzi e alle loro famiglie, ai quali la scuola continuerà a stare vicina”.



Parole che trovano il plauso del vicesindaco di Rimini Chiara Bellini, che in una lettera aperta elogia la preside per il suo intervento: "le parole di una insegnante, di una donna, di una mamma che non vogliono togliere aria alle responsabilità che toccherà alla Legge naturalmente accertare, ma configurare l'accaduto per quello che è, dalla voce della scuola". Preside e vicesindaco hanno evidenziato che le vittime sono due, accoltellato e accoltellatore: "Davanti a noi ci sono due ragazzi, allo stesso modo vittime di una cosa più grande e drammatica di loro. Sono loro che dobbiamo aiutare", esorta Bellini, aggiungendo: "Vanno aiutati entrambi, vanno sostenute le famiglie". L'accoltellamento ha squarciato un velo di apparente normalità: vittima e aggressore, infatti, "sono studenti di famiglia normale, con una traiettoria scolastica adeguata, se non addirittura buona" e quindi "non siamo di fronte, per intenderci, a scenari di emarginazione o di disagio estremo". Il vicesindaco chiede quindi di non strumentalizzare la vicenda, dividendosi tra colpevolisti e giustificiazionisti, sottolineando che quanto accaduto "riguarda l'intera comunità riminese, al di là delle formali competenze amministrative di una Provincia o quelle didattiche del corpo docente" e che il dovere della comunità è capire e non formulare giudizi o sentenze.