Giornata internazionale delle donne nella scienza, Riccione ha la sua eccellenza tutta al femminile

| 14:05 - 10 Febbraio 2022

Le Dottoresse Cecilia Pasini e Chiara Rastelli.

ARTICOLO PUBLIREDAZIONALE

L’11 febbraio si celebra la Giornata internazionale delle donne nella scienza: una ricorrenza voluta dall’Onu per incentivare un accesso paritario delle donne alla scienza, promuovere l’uguaglianza di genere in questo campo e raggiungere una piena parità di opportunità nella carriera scientifica.

A Riccione è presente un’attività che meglio di tutte può dar voce a questa ricorrenza, la Parafarmacia Esculapio, un perfetto esempio di come due giovani donne, due giovani scienziate, abbiano deciso di fare impresa in un momento tutt’altro che facile, spinte dal coraggio e dalla voglia di dar seguito al proprio percorso di studi.

Sono la Dottoressa Cecilia Pasini (titolare dell’attività) e la Dottoressa Chiara Rastelli, entrambe laureate in Farmacia presso l'Università di Bologna, due ragazze di quel 16,5% di giovani tra i 25 e i 34 anni che si laureano in facoltà scientifico-tecnologiche, a fronte di una percentuale più che doppia per i maschi (37%), un dato davvero sorprendente.

E se la Giornata voluta dall’Onu ricorda quanto, ancora oggi, stereotipi e pregiudizi rendano le carriere femminili un percorso a ostacoli, le due Dottoresse dimostrano l’esatto contrario.

La Parafarmacia Esculapio è stata aperta da Cecilia Pasini nel novembre 2020 in Viale Monterosa, con lo scopo di diventare un punto di riferimento locale per prodotti parafarmaceutici di alta qualità, grazie anche al Master in Prodotti Cosmetici conseguito presso l'Università degli studi di Milano. La Parafarmacia è specializzata in Dermocosmesi e Consulenza Estetica e Dermatologica, in cui non solo è possibile acquistare prodotti cosmetici delle migliori marche, ma anche ricevere una consulenza estetica completa grazie alle visite cosmetologiche con macchinari all'avanguardia e di ultima generazione.

Dalla sinergia instaurata con il Poliambulatorio Esculapio, è nato poi un vero centro di eccellenza per la medicina estetica e la ricerca cosmetologica: nell’ultimo anno sono stati formulati prodotti cosmetici contenenti fattori di crescita cellulari, una vera innovazione per il settore.

Non è stato certo un battesimo facile, in un periodo complesso e difficilmente decifrabile, ma Cecilia e Chiara si sono rimboccate le maniche per dare seguito alla loro scelta e dopo poco più di un anno si possono dire più che soddisfatte della nuova avventura intrapresa.



E l’11 febbraio festeggeranno con orgoglio la ricorrenza istituita dall’Onu dimostrando che anche le giovani donne di scienza possono fare impresa.