Rimini, una cerimonia in memoria dell’ex Questore di Fiume Giovanni Palatucci

| 13:45 - 10 Febbraio 2022

Un momento della cerimonia.

Questa mattina (giovedì 10 febbraio) presso il parco XXV Aprile di Rimini si è tenuta una cerimonia in occasione dell'anniversario della morte di Giovanni Palatucci, Questore di Fiume, Medaglia d’Oro al Merito Civile e Giusto tra le Nazioni, deceduto nel campo di concentramento di Dachau. Il giovane funzionario di Polizia salvò migliaia di ebrei in fuga dalle persecuzioni dei nazisti. La cerimonia, a causa delle limitazioni previste per l’attuale emergenza sanitaria, si è svolta in forma ristretta alla presenza del Questore di Rimini, del viceprefetto e dell'assessore Bragagni, in rappresentanza dell'amministrazione comunale.