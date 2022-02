Meteo: Rimini, qualche pioggia tra il weekend e San Valentino

Attualità

Rimini

| 13:14 - 10 Febbraio 2022

Venerdì che inizia con il sole e termina con la nubi, un sabato grigio con piogge a tratti, una domenica stabile. Temperature in lieve calo fra sabato e domenica, con ventilazione in rinforzo.

Per la nuova settimana debole perturbazione fra lunedì sera e martedì, poi torna l'alta pressione.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Venerdì 11 febbraio 2022

Stato del cielo: sereno al mattino. Nuvolosità medio-alta in aumento da ovest nel pomeriggio, mentre la sera avremo condizioni di cielo molto nuvoloso o a tratti coperto su tutta la provincia.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese fra +1°C e +3°C, massime comprese fra +11°C e +15°C.

Venti: deboli e di direzione variabile. Rinforzo della ventilazione da nord-est fra tarda sera e nottata su sabato.

Mare: quasi calmo al mattino, poco mosso nel pomeriggio, mosso dalla sera.



Attendibilità: alta.



Sabato 12 febbraio 2022

Stato del cielo: molto nuvoloso per tutto l’arco della giornata, a tratti coperti nell’entroterra.



Precipitazioni: in forma di deboli rovesci fra notte e prima parte della mattinata, con fenomeni nevosi sui rilievi oltre i 900-1000 metri. Più stabile nel pomeriggio-sera.

Temperature: minime comprese tra +2°C e +6°C, massime comprese tra +5°C e +9°C.

Venti: deboli-moderati di Bora da est/nord-est.

Mare: mosso.

Attendibilità: alta.







Domenica 13 febbraio 2022

Stato del cielo: da molto nuvoloso a nuvoloso al mattino. Maggiori schiarite nel corso del pomeriggio-sera.

Precipitazioni: assenti, eccetto per isolati piovaschi nelle aree interne e sulla parte meridionale del riminese.

Temperature: minime comprese tra +1°C e +5°C, massime comprese tra +6°C e +9°C.

Venti: deboli da ovest/nord-ovest.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.

Linea di tendenza: blanda perturbazione in transito da ovest tra lunedì 14 e martedì 15 febbraio. Nuvolosità compatta con precipitazioni sparse, deboli o al più moderate, ad interessare anche il riminese. Precipitazioni nevose relegate alle vette dell’Appennino.

Migliora da mercoledì 16 con il ritorno dell’Alta Pressione.



