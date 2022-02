Un ponte alternativo al Tiberio: il progetto sarà presentato in primavera

Attualità

Rimini

| 12:30 - 10 Febbraio 2022

Il ponte di Tiberio pedonalizzato.

A primavera sarà presentato, dall'amministrazione comunale di Rimini, il progetto per un ponte alternativo al ponte di Tiberio, destinato quindi a essere per sempre interdetto al traffico veicolare. Lo ha annunciato l'assessore Mattia Morolli al Corriere Romagna: obiettivo terminare l'iter procedurale entro l'inizio del 2023 e partire con il bando per l'assegnazione dei lavori. Per l'intervento saranno stanziati oltre 10 milioni di euro. Il ponte sarà costruito sul deviatore del fiume Marecchia: il Corriere Romagna svela il cuore del progetto per il decongestionamento del traffico sull'asse viale XXIII Settembre e via Matteotti, visto che il ponte, da via Tonale e via Bagli, porterà il traffico dietro la zona dell'Obi (le vie Rossa, Ocra e dell'Iride).