Basket C Silver, gli Angels stendono la capolista Medicina 87-76

| 11:43 - 10 Febbraio 2022

L'esultanza Angels a fine partita (Foto Alfio Sgroi).

Nel recupero infrasettimanale al Pala SGR successo degli Angels sulla capolista Medicina (oltre a Pesaresi out Piazza) per 87-76 con il debutto di Mattia Nervegna, play classe 1994.

L’avvio è tutto targato Medicina che con il talento di Poluzzi e le giocate di Casadei si porta subito avanti (9-13 al 5′, i gialloblù rispondono con due bombe di Yuri Ramilli e Ale Chiari, ma Medicina rimane saldamente al comando 15-23 al 10′.

Nel secondo periodo la musica non cambia, qualche disattenzione in difesa per gli Angels permette a Casadei di trovare continuità dall’arco, coach Bernardi trova energia in difesa e buone soluzioni in attacco con Andrea Nuvoli, Elia Morandotti e Niccolò Buzzone, e così insieme ai canestri di Ale Chiari, gli Angels rimangono a contatto 36-43 alla pausa lunga.

E’ nella ripresa che la partita svolta in favore dei padroni di casa. La difesa dei gialloblù diventa asfissiante e in attacco con un tarantolato Ale Chiari (14 punti nel solo terzo quarto) insieme a Yuri Ramilli e Filippo Mulazzani, gli Angels piazzano un parziale di 30-17 con 7 triple segnate che porta avanti i Dulca Angels 66-60 al 30′. L’inerzia è tutta dalla parte dei padroni di casa che rimangono concentrati con Daniel James e il nuovo arrivato Mattia Nervegna toccando addirittura il +13 (78-65 al 35′). Medicina depone le armi e gli Angels possono festeggiare l’impresa.

I ragazzi di coach Bernardi saranno di nuovo in campo questo sabato 12 alle ore 18.00 sempre al Pala SGR contro BSL San Lazzaro.

IL TABELLINO

DULCA SANTARCANGELO – VIRTUS MEDICINA 87- 76

Santarcangelo: Ramilli 25, Mazzotti 2, James 8, Mulazzani 6, Chiari 23, Buzzone 12, Nervegna 6, Nuvoli 2, Morandotti 3, Mancini, Mari n.e., Piazza n.e. All. Bernardi Ass. Bronzetti

Medicina: Poluzzi 10, Bonazzi 16, Bergami 6, Casadei 21, Antola 2, Galvani 2, Curione 6, Ricci 3, Tugnoli 10, Martelli, All. Dalpozzo.

PARZIALI: 15-23; 36-43; 66-60