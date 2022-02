Basket D, Tigers corsari a Cesena grazie ad una super difesa: 50-81

Sport

VillaVerucchio

| 11:29 - 10 Febbraio 2022

La festa a fine partita (Foto Aldo Sgroi).

Intensità, difesa e una buona mira. Tre ingredienti con i quali Fast Coffee Villanova Tigers hanno servito una bella, convincente vittoria ai tifosi. Basket 2005 Cesena – Fast Coffee Villanova Tigers è il recupero dell’ultima giornata di andata (18 dicembre 2021). Dopo un minuto di raccoglimento per la scomparsa di un dirigente locale, i biancoverdi di coach Evangelisti (che recuperano Parri e all’ultimo istante anche il giovane lungo Gnoli) si schierano con Frigoli, Buo, T. Guiducci, capitan Zannoni e Tomasi. I primi 2 punti della gara sono di Frigoli. Il ritmo è spezzettato, gli arbitri fischiano molto ai Villanoviani, che si caricano di falli ma prendono il comando delle operazioni con Frigoli, Zannoni e Tomasi e con la tripla di T. Guiducci chiudono 16-20 il primo periodo.

Cesena è sorretta da un ispiratissimo Rossi e da Sanzani, ma i Tigers – grazie anche alle rotazioni con Bronzetti, Gnoli e F. Guiducci – alza l’intensità difensiva. Arrivano palle recuperate e contropiede. Due bombe consecutive di capitan Zannoni e quella di Tomasi scavano il primo solco 23-33 a 5’. Si accende la terza lampadina rossa per Buo che è bravo a gestirsi coi falli e segna il 40-25. Si iscrive Bronzetti a referto, si va negli spogliatoi 28-42.

Nemmeno la zona cesenate sortisce effetto. I Tigers colpiscono ripetutamente con Zannoni e la bomba di T. Guiducci vale il 52-35. L’azione più bella della gara è la triangolazione Frigoli-T. Guiducci-Tomasi. Finisce il tempino 60-40. Il quarto periodo è totalmente in controllo degli ospiti, che anzi allungano ancora il vantaggio, F. Guiducci segna la sua tripla di giornata e c’è spazio anche per i giovani Gnoli e Parri. Finisce 81-50.

Fast Coffee Villanova Tigers con 16 punti torna seconda in solitaria dietro Giardini Margherita.

“I ragazzi sono stati straordinari, riscattando la sconfitta di venerdì contro S. Agata. – commenta coach Evangelisti – E' un gruppo intelligente, giustamente ambizioso e ci tengono alla maglia biancoverde: mi aspettavo una reazione, e anche dal punto vista tecnico-tattico è stato eseguito tutto bene, con una difesa a uomo asfissiante. Con ritmo e intensità anche l’attacco va meglio, abbiamo giocato in campo aperto, occupato spazi. Non mi attendevo un punteggio così largo, ma anche Cesena viene da lungo stop, sono bravi giovani che se prendono fiducia fanno male: siamo stati bravi a ‘spegnerli’. Bisogna continuare a lavorare in palestra, sia dal punto di vista atletico sia tattico, e a crederci, recuperando anche i giocatori ancora fuori”.



Tabellino

Basket 2005 Cesena – Fast Coffee Villanova Tigers 50-81

Basket 2005 Cesena: Ricci 1, Rossi 15, Santoro 4, Zoboli 9, Montalti, Ravaioli 6, Pezzi 5, Domeniconi, Sanzani 6, Riscos 2, Scarpellini 2, Manuzzi. All. Solfrizzi

Fast Coffee Villanova Tigers: Bronzetti 5, Zannoni 28, Frigoli 21, Giacobbi, T. Guiducci 10, Parri, Tomasi 12, F. Guiducci 3, Gnoli, Buo 2. All. Evangelisti

PARZIALI: 6-20; 28-42; 40-60