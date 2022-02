Volley A2 femminile, Omag MT corsara a Busto Arsizio: 1-3

Sport

San Giovanni in Marignano

| 09:45 - 10 Febbraio 2022

Alessia Bolzonetti.

Con cuore, grinta, carattere ed una Bolzonetti straripante la OMAG MT espugna il Palaborsani in quattro combattutissimi set e ribalta il risultato dell’andata aggiudicandosi il match contro il Futura Volley per 3-1. Le biancazzurre hanno aggredito con grande concentrazione le avversarie fin dal primo set, conquistato con tenacia in crescendo. Hanno continuato senza troppa esitazione nel secondo parziale e chiuso definitivamente nella quarta frazione, dopo un terzo set perso per un calo fisiologico.

Una performance corale che ha visto al top tutta la squadra. Bolzonetti con i suoi 33 punti ed il 50% in attacco è stata premiata come MVP dell’incontro.

A fine partita l’opposto Alessia Bolzonetti commenta: “Abbiamo avuto tre partite difficili ma ci siamo rialzate dopo aver toccato il fondo; ho attaccato tutti i palloni che potevo, ma grande merito anche alle mie compagne per questa bella prestazione”.

Da parte sua il coach Enrico Barbolini dice: “Il difficile ora sarà consolidare le certezze che stasera abbiamo ritrovato, conosciamo i nostri limiti ma faccio i complimenti alle ragazze anche per la determinazione messa in campo. Speriamo che questa vittoria ci regali consapevolezza per il futuro, la squadra ha motivazioni e questo è un ottimo punto di partenza”.

Il tabellino

Futura Volley Giovani – Omag-MT 1-3

Futura Volley Giovani: Bici 18, Bassi, Angelina 18, Badini, Morandi ne, Lualdi 1, Demichelis 2, Sartori 17, Landucci, Biganzoli 8, Sormani, Casillo 6, Milani ne, Garzonio (L). All. Lucchini.

Battuta: errate 7, ace 4. Ricezione: 52% positiva, 29% perfetta, errori 7. Attacco: 37% positività, errori 7, murati 9. Muri: 11.

Omag-MT S.G. in Marignano: Biagini, Bolzonetti 30, Ceron 4, Penna ne, Coulibaly 12, Mazzon 13, Brina 14, Aluigi 2, Bonvicini (L), Turco 3, Zonta ne. All. Barbolini.

Battuta: errate 9, ace 7. Ricezione: 52% positiva, 32% perfetta, errori 4. Attacco: 41% positività, errori 7, murati 11. Muri: 9.

PARZIALI: 20-25, 21-25, 25-21, 21-25