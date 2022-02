Rimini, incendio devasta la veranda di un negozio: fiamme partite da un cassonetto

Cronaca

Rimini

| 09:24 - 10 Febbraio 2022

Vigili del fuoco sul luogo dell'incendio.

Incendio nella notte in via Marecchiese a Rimini. Le fiamme sono partite da un cassonetto e hanno poi coinvolto la zona verandanta di un negozio, l'appartamento sovrastante e un palo della luce.

I pompieri sono intervenuti alle 4.45. L'incendio ha coinvolto, come detto, l'ingresso di un negozio di zootecnia bruciando legname, concime, mangime e pellett. Le fiamme hanno danneggiato gli infissi dell'appartamento che si trova sopra al negozio. L'anziano che vive nella casa è stato fatto spostare in un'altra abitazione per precauzione. I Vigili del fuoco sono intervenuti con 8 unità e due mezzi. L'intervento è terminato intorno alle 7.50. Sul posto anche la Polizia.