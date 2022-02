Novafeltria, esce di strada e finisce con l'auto contro una ditta

Cronaca

Novafeltria

| 08:45 - 10 Febbraio 2022

Non è ancora chiara la dinamica che ha portato un'auto ad abbattere la recinzione di un'abitazione, "saltando" contro il muro di una ditta. Non ci sono fortunatamente feriti nell'incidente verificatosi questa mattina, giovedì 10 febbraio, intorno alle 8 a Novafeltria. E' successo in via della Maternità, a due passi dal cancello del giardino della scuola materna. La signora alla guida del mezzo, ha perso il controllo finendo fuori strada, abbattendo una recinzione e arrivando "a muso in giù" davanti all'ingresso della Novaclima. Sul posto per i rilievi i Carabinieri.