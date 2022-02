Fiere: la nuova Ibe arriva a Rimini dal 12 al 14 ottobre

Attualità

Rimini

17:59 - 09 Febbraio 2022

Quartiere fieristico di Rimini.

L'edizione 2022 di Ibe Intermobility and bus Expo, l'appuntamento biennale dedicato al trasporto collettivo di persone, si terrà a Rimini dal 12 al 14 ottobre in contemporanea al Ttg Travel Experience, il marketplace del turismo in Italia. La rassegna è stata presentata oggi da Ieg nel quartiere fieristico riminese, nel corso di un'iniziativa a cui hanno partecipato numerosi attori istituzionali e addetti del settore. La manifestazione conterà su 28mila metri quadrati lordi di superficie espositiva e 10mila metri quadrati lordi di area esterna per test drive e attività experience. Le aziende espositrici saranno 200, di cui il 10% internazionali. "Ibe si presenta oggi profondamente rinnovata, pronta a cogliere le opportunità che emergono dall'evoluzione verso la mobilità collettiva sostenibile", ha commentato il presidente di Ieg, Lorenzo Cagnoni, aprendo l'iniziativa. Secondo Corrado Peraboni, ceo di Ieg, "la nuova 'Ibe Intermobility and Bus Expo' diventerà l'hub di riferimento per la domanda e l'offerta di mobilità collettiva nel bacino del Mediterraneo, con un occhio attento ai protagonisti delle nuove filiere connesse (infrastrutture, energia, tlc, servizi digitali), facendo leva sull'esperienza maturata nel segmento Travel&Tourism". La scelta della nuova data di Ibe mira a sfruttare la sinergia con Ttg e il mondo del turismo. Bus, travel e turismo mostrano infatti incoraggianti margini di ripresa, anche grazie all'innovazione tecnologica e agli obiettivi comunitari verso la sostenibilità e la decarbonizzazione. Il post-Covid induce inoltre a ripensare i tempi e i modi di vivere il lavoro, la scuola, il tempo libero: una sfida per il trasporto pubblico locale che assume un ruolo cruciale per il futuro delle città e rappresenta un'opportunità di mercato per le nuove filiere emergenti. 'Ibe Intermobility and Bus Expo' passa così, a 14 anni dall'esordio, da fiera di prodotto a piattaforma di soluzioni tecnologiche integrate e luogo di incontro e dibattito per interpretare il presente e decodificare i segnali che arrivano dai mercati.