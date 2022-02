Calano i casi Covid: i dati settimanali Comune per Comune

Attualità

Rimini

| 16:44 - 09 Febbraio 2022

Bollettino Covid Provincia di Rimini 31 gennaio - 6 febbraio.

Nella settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio, nel riminese, i casi di contagio da nuovo coronavirus sono calati da quota 7943 a 4948 (-2995). Di questi, 1518 hanno riguardato bambini e ragazzi da 0 a 18 anni, il 31% dei casi totali. Per ciò che concerne i casi attivi, nel territorio provinciale sono ulteriormente calati da 10.910 a 7711 (-3199).



NUOVI CASI



Rimini 2164

Riccione 535

Santarcangelo di Romagna 307

Misano 226

Bellaria 214

Cattolica 214

Coriano 170

Verucchio 159

Montescudo Monte Colombo 146

San Giovanni in Marignano 144

Morciano di Romagna 132

Novafeltria 103

San Clemente 91

Poggio Torriana 71

Saludecio 66

Montefiore Conca 44

Gemmano 42

San Leo 29

Pennabilli 26

Montegridolfo 13

Maiolo 15

Sant'Agata Feltria 12

Talamello 12

Mondaino 11

Casteldelci 2



CASI ATTIVI



Rimini 3390

Riccione 781

Santarcangelo di Romagna 477

Bellaria 349

Cattolica 349

Misano 310

Coriano 253

Verucchio 241

Montescudo Monte Colombo 223

San Giovanni in Marignano 223

Morciano di Romagna 231

Novafeltria 172

San Clemente 155

Poggio Torriana 112

Saludecio 94

Montefiore Conca 78

San Leo 48

Pennabilli 48

Gemmano 47

Mondaino 41

Sant'Agata Feltria 24

Maiolo 22

Montegridolfo 21

Talamello 20

Casteldelci 2