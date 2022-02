Sport

Cattolica

| 16:31 - 09 Febbraio 2022

Nel recupero il San Martino Ppeme è stato battuto in casa dall'Este per 1-0. Tira un sospirto di solleivo il Cattolica. Queste le ultime quattro posizioni in classifica: Ambrosiana 12;, San Martino Speme 11; Cattolica Calcio, Spinea 10. Ma Cattolica a parte le altre squadre hanno una partita di recupero da giocare. domenica al Calbi i giallorossi affrontano il Cadiero Terme distanze un punto dalla quinta posizione.