Sport

Santarcangelo di Romagna

| 16:01 - 09 Febbraio 2022

Si separano le strade degli Angels Santarcangelo e Tommaso Colombo. Per motivi personali, Tommaso dalla giornata di lunedì non è più a disposizione della prima squadra Dulca Angels. ll club gialloblu ringrazia Tommaso, cresciuto nel settore giovanile, per il lavoro svolto e un grande in bocca al lupo per il suo futuro sportivo. E' possibile che il club gialloblu trovi un sostituto tra i giocatori svincolati.