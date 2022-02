Rubano carte di credito da un'auto in sosta e fanno acquisti: arrestati

Attualità

Rimini

| 15:52 - 09 Febbraio 2022

Un arresto della Polizia, foto di repertorio.

Nella giornata di ieri (8 febbraio 2022) la Polizia di Stato di Rimini ha arrestato due pluripregiudicati per utilizzo indebito di carte di credito.

I due uomini, un 34enne e un 45enne, entrambi di origine magrebina e irregolari sul territorio, hanno aperto un’auto in sosta nei pressi della Stazione Centrale asportando un porta documenti. A seguito del furto si sono recati presso una tabaccheria della zona della Stazione Centrale per acquistare vari articoli e tentando di pagare con le diverse carte di credito appena rubate.

Immediato l’intervento delle volanti della Questura allertate dalla vittima del furto, che riferiva di aver ricevuto sul cellulare numerosi messaggi da parte della Banca da cui risultavano vari tentativi di prelievo da sportello e numerosi tentativi di acquisto, di cui tre transazioni effettuate presso la tabaccheria in questione e andate a buon fine, per un totale di 554 euro.

Quando i poliziotti sono arrivati sul posto hanno trovato i due in possesso di alcune buste di plastica, contenenti svariate stecche di sigarette per un totale di 50 pacchetti, 4 confezioni di tabacco, 6 di cartine, 5 accendini, un rasoio e 6 gratta e vinci.

Inoltre venivano trovati in possesso di 3,44g di sostanza stupefacente del tipo marijuana. All’interno della busta è stata ritrovata la ricevuta di pagamento.

I due sono stati arrestati in flagranza e dovranno rispondere in Tribunale del delitto di indebito utilizzo di carte di credito e ricettazione.