San Valentino, vino e cioccolato per gli innamorati del gusto. Sabato 12 febbraio prima degustazione

Eventi

Rimini

| 15:33 - 09 Febbraio 2022

Evento vino e cioccolato.

L'azienda vinicola che si chiama come il santo dell'amore e Caon Chocolate propongono una degustazione originale quanto audace. "A San Valentino innamorati del gusto", è questo il claim dell'evento Beviamo&Gustiamo.



Vini San Valentino, l'azienda vinicola di Rimini che porta il nome del santo dell'amore, sabato 12 febbraio alle 17.30, due giorni prima della celebre festa degli innamorati, apre le porte ad un evento in cantina dedicato agli appassionati del gusto insieme a Caon Chocolate, laboratorio di cioccolateria artigianale della maître chocolatier Francesca Caon, piemontese di nascita e romagnola d'adozione, che tempera ancora a mano il cioccolato come si faceva un tempo.



Si tratta della prima degustazione organizzata da una cantina in Romagna, che, grazie anche all'esperienza di Caon Chocolate, propone l'abbinamento di vino e cioccolato, per l'esplorazione di un binomio un tempo considerato troppo audace, ma che oggi rappresenta, se studiato attentamente, una nuova frontiera del gusto.



"E' un grande piacere per me organizzare un'esperienza di vino & cioccolato per la prima volta con una cantina riminese - afferma Francesca Caon - si tratta di un format capace di produrre nuovi stimoli e generare consapevolezza nel consumatore su uno dei prodotti più amati, di cui spesso si conosce molto poco. La degustazione di vino&cioccolato è un canale che dà voce a due mondi, quello del vino e del cioccolato, così affascinanti ma così complessi".



La degustazione sarà itinerante, si passerà dagli spazi esterni della cantina che affacciano sulla Valmarecchia alla barricaia; mentre i pairing scelti per l'evento vedranno protagoniste alcune importanti etichette di vini San Valentino, che ripercorrono l'affascinante storia dell'azienda e le creazioni speciali di Francesca Caon, che porta in scena cioccolati unici con la lavanda, gli agrumi e altri aromi naturali.



"In concomitanza della festa degli innamorati - spiegano dall'azienda Roberto Mascarin e Giovanni Sidoli - quest'anno abbiamo voluto creare un format speciale insieme a Francesca Caon, per ricordare che per noi di San Valentino la festa dell'amore è tutti i giorni quando si parla di bere bene e mangiare sano. Si tratta di prodotti entrambi unici e di qualità con alla base una forte passione per il gusto sano e genuino. E poi si scoprirà che vini e cioccolato hanno tanto in comune!"



Si parte dunque il 12 febbraio con una prima degustazione alle 15.30, già purtroppo al completo per numero di posti limitati; è ancora possibile prenotarsi alla seconda degustazione delle 17.30 chiamando al numero: 389 166 64 80.