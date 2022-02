Basket giovanile: due vittorie per RBR al ritorno in campo

Sport

Rimini

| 15:09 - 09 Febbraio 2022

Coach Ferrari.





Tornano finalmente in campo le giovanili RBR. Ottimi segnali di ripresa per i giovani biancorossi che nella scorsa settimana sono tornati a riassaporare il parquet, e lo hanno fatto, nello specifico erano in campo U19 Eccellenza ed U15 Gold, con due belle vittorie.

U19 ECCELLENZA RBR/ANGELS

Pallacanestro 2015 Forlì-Basket Santarcangelo 75-90 (parziali 18-22, 34-43, 50-61)

Santarcangelo: Amati 2, Carletti 7, Mancini 1, Mulazzani 23, Scarponi 22, Panzavolta, Buzzone 14, Fabiani 14, Karpuzi, Rossi, James 7, Nuvoli. All. Ferrari.

Forlì: Ndour 13, Storia 3, Serra 11, Monticielli 4, Pulito, Bandini 12, Bassi, Maltoni, Sampieri 10, Munari 9, Benzoni 4, Borein 9. All. Grison.

Dopo soli tre giorni di distanza Santarcangelo torna a sfidarsi nuovamente contro Pallacanestro 2.015, questa volta nella fortezza forlivese. Partita subito a ritmi alti con le due squadre che non vedevano l’ora di sfidarsi nuovamente: Santarcangelo conduce fin da subito ma Forlì passo dopo passo prova a ricucire il gap. I ragazzi di coach Ferrari, però, grazie ad uno Scarponi caldissimo, riescono a dare una staccata importante nel secondo periodo, andando all’intervallo sfiorando il +10. Come tutti si aspettavano, la partita si rivela divertentissima: rientrati in campo Forlì prova ad alzare i ritmi, tornando anche al -1, ma i gialloblù non ci stanno ed azione dopo azione, grazie ad un'ottima prestazione di Mulazzani e Buzzone, e con una solida difesa, danno la staccata finale per portare a casa una vittoria importantissima.

U16 GOLD

Vis Ferrara 2008-RBR/Stella 93-56 (parziali 29-15, 51-30, 70-42)

Ritornano in campo gli U16 Gold che si presentano a Ferrara in condizioni non ottimali: tanti gli assenti così come chi è appena rientrato e fuori condizione causa Covid. Partita che ha poco da dire sotto il profilo del risultato, con i padroni di casa che sfoggiano in maniera prepotente la loro maggiore fisicità. Bravi comunque i romagnoli a non mollare fino all’ultimo nonostante il punteggio. Ora l’obiettivo è quello di recuperare il più presto possibile gli altri elementi della squadra per potersi giocare al meglio le prossime sfide.

RBR/STELLA: Pivetti, Pecci 6, Di Giacomo 22, Ronchi, Osti 4, Della Bartola, Innocenti 4, Godenzini 15, Pergolini 5.



U15 GOLD

IBR/RBR-Basket Riccione 67-54 (parziali 14-16, 31-30, 53-43)



Prima vittoria nel 2022 per l'U15 IBR/RBR. Fin dai primi minuti la squadra trova un buon gioco in attacco, ma i troppi rimbalzi concessi permettono alla squadra ospite di chiudere il primo quarto in vantaggio sul 14-16. Una volta ritrovata una buona difesa, insieme ad un buon movimento di palla in attacco, i Warriors chiudono il primo tempo in vantaggio di una lunghezza (31-30). Nel terzo quarto la squadra di casa prova ad allungare grazie anche ai punti ed alla difesa di Lisi (22 punti, 7 rimbalzi e 7 palle rubate al termine della partita). Il terzo quarto si conclude 53-43 per i Warriors. La partita termina 67-54 per l'IBR/RBR. La prossima partita sarà in trasferta, domenica 13 febbraio contro Faenza Basket Project.

IBR/RBR: Amati 6, Curci 7, De Gregori 11, Frisoni 13, Lisi 22, Minguzzi 3, Pennisi, Toni, Zanni 4, Zoffoli. All. Gollinucci, Miriello.