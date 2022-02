A San Giovanni in Marignano riparte il servizio di trasporto per persone in difficoltà

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:57 - 09 Febbraio 2022

Nella foto, l’Assessore e Massimo Fusini, Presidente Auser.

Nell’ambito della collaborazione tra l’Amministrazione Comune di San Giovanni in M. e Pmg Italia, che prevede la messa in disponibilità di un automezzo per il trasporto di persone in condizioni di limitata autonomia negli spostamenti, l’Amministrazione ha deliberato di concedere in comodato il pulmino a nove posti dotato di elevatore per il trasporto di persone in carrozzina, ad Auser Rimini, la quale, per conto del Comune di S. Giovanni in Marignano e per tutti i comuni del Distretto, assicura gli accompagnamenti sociali.



Si tratta di un servizio di trasporto che va in aiuto alle persone anziane, agli adulti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, alle persone in condizioni di fragilità, o a rischio di impoverimento economico, relazionale e sociale, in carico o segnalati dai servizi sociali comunali.



Afferma Michela Bertuccioli, Assessore ai Servizi Sociali: “Nel 2020 abbiamo dovuto sospendere il servizio di accompagnamento a seguito dell’emergenza sanitaria, ma fin dall’inizio della pandemia, consapevoli del valore dello stesso, ci siamo adoperati per trovare le modalità per riattivarlo non appena le condizioni lo avrebbero permesso. L’accompagnamento sociale rappresenta la chiave di accesso a diritti fondamentali ed è uno strumento efficace per il superamento delle disuguaglianze nell’accesso ai servizi e per la prevenzione al rischio di isolamento, di emarginazione e solitudine. Questa attività offre un importante e concreto aiuto alle persone più fragili per conquistare spazi di autonomia e vivere dignitosamente nel proprio ambiente o realizzare attività necessarie alla vita quotidiana. È intendimento dell’Amministrazione comunale, una volta diminuita la curva dei contagi, riattivare anche il servizio di trasporto dei cittadini più fragili della frazione di Montalbano verso i servizi di pubblica utilità siti nel Capoluogo e allargare questa opportunità anche alle altre frazioni per creare sempre maggiori collegamenti e permettere a tutti di accedere ai servizi con la massima semplicità possibile”.