Volley B2, la Titan Services torna a giocare ad Alba Adriatica

| 13:58 - 09 Febbraio 2022

Riprende il campionato di serie B maschile della Titan Services. Dopo quasi due mesi di stop a causa del Covid, i ragazzi di coach Stefano Mascetti andranno ad Alba Adriatica in casa dell’Iseini ultima in classifica. Dopo tanto tempo, pare quasi di affrontare un nuovo campionato. “E’ esattamente così – conferma Mascetti. – Cambierà tutto perché alcune squadre hanno approfittato della sosta forzata per cambiare molto. E poi si tratta di vedere anche come reagiranno i giocatori dopo uno stop così lungo. Alba Adriatica, ad esempio, ha cambiato il palleggiatore e un centrale e ha già ripreso a giocare. Hanno perso a Pesaro ma almeno si sono “rodati”. Noi siamo un po’ rimaneggiati: il secondo palleggiatore Cicconi ha preso il Covid la settimana scorsa e dunque è fuori. E’ assente anche il capitano e libero titolare Andrea Lazzarini, così come ci manca il centrale Elia Lazzarini che è negli Usa per un master post laurea e non lo avremo più a disposizione per questo campionato. Recuperiamo un altro centrale, Matteo Zonzini, ma ha alle spalle solo pochi allenamenti. Insomma, non siamo al meglio ma è possibile che anche altre squadre siano nella nostra stessa condizione”.

Classifica serie B maschile. Montesi Pesaro 25, Paoloni Macerata 24, Bontempi Casa Collemarino 21, La Nef Osimo 19, Us Volley 79 Civitanova Marche 17, Ventil System San Giovanni in Marignano 16, Titan Services San Marino 14, Novavolley Loreto 13, Pallavolo Sabini Falconara Marittima 13, Volley Potentino Macerata 12, Romagna Banca Bellaria 3, Iseini Alba Adriatica 3.

Prossimo turno. Giornata 16: Iseini Alba Adriatica - Titan Services. Sabato 12 febbraio alle 18 ad Alba Adriatica.

Recuperi.

Titan Services – Montesi Pesaro (mercoledì 16 febbraio alle 21 a Serravalle)

Volley Potentino Macerata – Titan Services (sabato 23 aprile alle 18 a Potenza Picena).

Titan Services – Ventil System San Giovanni in Marignano (sabato 30 aprile alle 18 a Serravalle).

Titan Services – Romagna Banca Bellaria (rinviata a data da destinarsi).

La Nef Osimo – Titan Services (rinviata a data da destinarsi).

Novavolley Loreto – Titan Services (rinviata a data da destinarsi).

Serie D femminile. Sarebbero dovute tornare in campo anche le ragazze della Beach & Park San Marino che, per la sedicesima giornata di campionato, attendevano sul parquet amico di Serravalle l’Athena Rimini. La società sammarinese ha però chiesto il rinvio avendo nelle sue fila quattro giocatrici positive al Covid. La partita è stata posticipata a data da destinarsi. Le titane torneranno in campo sabato 26 a Villa Verucchio dopo aver osservato il turno di riposo previsto per sabato 18 febbraio.

Classifica. Progetti Volley Forlimpopoli 27, Teodora Ravenna 22, Portuali Ravenna 21, Athena Rimini 21, Junior Coriano 18, Volley Team San Giuliano 13, Santarcangelo 10, Libertas Forlì 9, Volley Riccione City Volley 6, Beach & Park San Marino 2, Villa Verucchio 1.

Prossimo turno. Giornata 18: Villa Verucchio Volley - Beach & Park San Marino. Sabato 26 febbraio a Villa Verucchio.

Recuperi.

Beach & Park - Volley Team Rimini (sabato 2 aprile ore 18.30 a Serravalle).

Libertas Forlì – Beach & Park San Marino (mercoledì 6 aprile ore 21 a Forlì).

Beach & Park San Marino - Portuali Ravenna (sabato 23 aprile ore 18.30 a Serravalle).

Junior Coriano - Beach & Park San Marino (sabato 30 aprile ore 20 a Coriano).

Beach & Park San Marino - Riccione (rinviata a data da destinarsi).

Beach & Park San Marino – Athena Rimini (rinviata a data da destinarsi).