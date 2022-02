Discoteche: 'Riapriamo l'11 febbraio. Incontro proficuo con il ministro Speranza'

Attualità

Rimini

| 13:25 - 09 Febbraio 2022

Discoteche, si riapre da venerdì 11 febbraio.

Il ministro della Salute Speranza "ha mostrato attenzione alle nostre istanze e ha risposto che non servirà emanare un provvedimento per determinare la riapertura di discoteche e locali da ballo, ma questa sarà la conseguenza naturale della fine del provvedimento che ne decretava la chiusura. Per questo motivo i locali riapriranno dall'11 febbraio". Lo annuncia Gianni Indino, portavoce nazionale del Silb-Fipe, il sindacato dei locali da ballo. È l'esito dell'incontro avvenuto ieri tra il Silb-Fipe e il ministro Speranza. "Una grande notizia", aggiunge Indino, ora ripristinare "anche le capienze", al momento al 50% al chiuso.