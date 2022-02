Stop alle bottiglie di plastica, consegnate 200 borracce alle prime medie di Misano

Attualità

Misano Adriatico

| 13:00 - 09 Febbraio 2022

Consegna borracce.

Prosegue l’impegno del Comune di Misano nel sostenere azioni per contrastare e ridurre gli effetti negativi dell’usa e getta. Grazie alla collaborazione con Amir Rimini, 200 borracce sono state consegnate questa mattina agli studenti delle classi prime medie dell’Istituto Comprensivo Colombo.

Le borracce potranno essere utilizzate dai ragazzi, durante il loro percorso scolastico triennale, per rifornirsi agli erogatori installati nelle scuole da Romagna Acque. “Il rispetto e la cura dell’ambiente partono dai piccoli gesti e sono una responsabilità di ciascuno di noi – commenta l’assessore all’ambiente Nicola Schivardi, che ha provveduto personalmente alla consegna-. Per questo abbiamo voluto fare omaggio di queste borracce agli studenti, per invitarli a riflettere sulla necessità di evitare il consumo delle bottiglie di plastica e per incentivarli a bere l’acqua del rubinetto o degli erogatori presenti a scuola. Se tutti manterremo questo piccolo impegno, otterremo un grande risultato”.