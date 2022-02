Da Misano a Riccione, prosegue l'avventura elettorale di Claudio Cecchetto

Attualità

Riccione

| 11:40 - 09 Febbraio 2022

Claudio Cecchetto.

Obiettivo Comune di Riccione sempre più a fuoco per Claudio Cecchetto: il talent scout, artista e produttore discografico si è dimesso dalla carica di consigliere comunale a Misano, scelta che lo proietta verso la nuova avventura elettorale. Le dimissioni sono state protocollate venerdì scorso. "Faccio sul serio, direi che la strada intrapresa è quasi al traguardo", dice Cecchetto in un'intervista all'edizione riminese del Resto del Carlino. "Sto incontrando tante persone", "questa esperienza sta diventando reale. La mia non è una boutade. Comincio ad avere seguito". "In una squadra - dice - il candidato dovrebbe essere il nome più rappresentativo. Se sia io quel nome non saprei, vediamo, ma non mi sto focalizzando su questo. Sto preparando proposte, un programma per rilanciare Riccione. La mia esperienza professionale è nel campo privato. La mia strategia è replicare quanto di buono ho fatto anche nell'ambito pubblico". "Mi sono incontrato con Fdi, con Forza Italia e con tanti altri. Più o meno credo di averli incontrati tutti. In questo momento penso al programma elettorale". Misano? "È nel mio cuore e la lista civica rimarrà. Non lo vedo come un capitolo chiuso perché credo nella riviera come una grande realtà. Se abbiamo fatto l'Europa unita perché non pensare a una riviera unita negli intenti?".