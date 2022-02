Riccione, l’ispettore Massimo Cibba della Polstrada va in pensione

Attualità

| 11:36 - 09 Febbraio 2022

Meritata pensione per l’Ispettore Superiore della Polizia di Stato Massimo Cibba, in servizio alla Sottosezione Polizia Stradale di Riccione. Dopo oltre 40 anni di onorato servizio ha lasciato l’Amministrazione per raggiunti limiti di età.



Arruolatosi come agente nel 1985, ha prestato servizio a Forlì e Pavia, prima di approdare nel riminese alla Sottosezione di Riccione nel 1993, dove ha svolto importanti attività info-investigative, ricoprendo anche l’incarico di responsabile servizio prevenzione e protezione.



“È stato sempre un punto di riferimento per tutti i collaboratori e superiori gerarchici spiccando per le qualità professionali e personali fornendo un determinante contributo a lustro della Polizia Stradale.

Tutta la Polizia Stradale di Rimini ringrazia Massimo per gli anni trascorsi insieme e gli augura di godersi al meglio la meritata pensione.”