Calcio giovanile, Gabicce Gradara: acuto dei Giovanissimi 2007

Sport

Gabicce Mare

| 11:27 - 09 Febbraio 2022

La squadra Giovanissimi 2007.

Sono ripresi i campionati giovanili. Il bilancio è di una vittoria, un pareggio e due sconfitte.

JUNIORES

Gabicce Gradara – Fermignanese 2-4

Ripresa amara per la squadra Juniores sconfitta a domicilio per 2-4 dalla Fermignanese. Parte col piglio giusto la formazione ospite e al 5’ va in vantaggio su rigore dubbio (fallo di mano sul limite dell’area) raddoppiando al 9’ con un tiro da dentro l’area. Alla mezzora il tris con un tap in vincente sotto porta. Al 35’ la squadra di Bartolini accorcia le distanze con un rasoterra di Magi Andrea (2002) in area. Nella ripresa la squadra di casa va in forcing e stringe la Fermignanese nella sua metà campo sfiorando il gol a più riprese. La rete arriva al 36’ con Ugoccioni di testa su cross dal fondo. Il Gabicce Gradara insiste nella ricerca del 3-3 ma al 49’ viene trafitto in contropiede.

Prossima partita sabato 12 alle ore 18 sul campo dell’Urbino.

GABICCE GRADARA: Francolini, Gaddoni (1’ st. Montebelli), Pelinku, Ugoccioni, Ferraro (1’ st. Ulloa), Cecchini, Magi Luca, Magi Andrea (2004), Carburi, Magi Andrea (2002), Granci. A disp: Casali, Shehu. All. Bartolini



ALLIEVI

New Academy – Gabicce Gradara 4-1

Cade sotto un poker di reti la squadra di mister Magi in trasferta contro il New Accademy. Primo tempo effervescente: Nobile si fa trovare pronto al 35’ su punizione di Ganchozo (palla deviata sul palo), ospiti pericolosi al 40' con Mouthahir di testa, un minuto dopo Gaggi è solo davanti a De Angelis, bravo a respingere. Prima dello scadere, azione Panariello - Della Chiara che serve al centro un'ottima palla ma Petese spreca e manda fuori.

Il secondo tempo inizia ancora con il Gabicce Gradara pericoloso con Gaggi (a lato), replica Cantisani, poi Della Chiara salva su Ganchozo. Al 54' Cantisani sfrutta un calcio d’angolo e di testa insacca: 1-0. Immediata la replica del Gabicce Gradara: traversa di Bacchini. Al 55' arriva il 2-0 con Oliva lesto a sfruttare una corte respinta dell' incolpevole Nobile. Al 60' Morini prova con un tiro da fuori ma la palla va alta sulla traversa. Al 73' il subentrato Fuzzi si procura il calcio di rigore: Semprini dal dischetto segna il 2-1. All'82' Arpaia realizza il 3-1 con bel diagonale. Due minuti dopo Gaggi calcia debolmente da buona posizione. All’ 87' Cantisani mette al sicuro la vittoria, di testa realizza il 4-1. Il Gabicce Gradara sul finire con Zampolini, sfiora il 4-2 (palla di poco a lato).

Prossimo match domenica 13 al Magi alle ore 11 contro la Vadese.

GABICCE GRADARA: Nobile, Bacchini (35' s.t. Zampolini), Moutatahhir (69' s.t. Andreani), Della Chiara, Mancini, Semprini, Petese, Morini, Battistelli(1' s.t. Finotti), Gaggi Panariello (1' s.t. Fuzzi). A disp. Borselli. All. Magi



GIOVANISSIMI 2007



Gabicce Gradara-Vallefoglia 4- 2

Finalmente si riprende a giocare dopo un mese anche se con qualche assenza e condizione fisica precaria causa molteplici quarantene. La partita parte molto lenta e con molti errori da entrambe le formazioni anche se la supremazia territoriale è abbastanza evidente. Dopo un paio di occasioni da lui stesso procurate, al 15’ Bergamini con un'altra ottima incursione costringe il portiere avversario ad uscire dall'area e deviare la palla con le mani: l'arbitro assegna la punizione ma non estrae il cartellino. Batte Boccalini e il suo bel tiro si infila nell’angolino: 1-0. Al 23’ il Vallefoglia su punizione pareggia. Al 33’ Della Costanza a tu per tu con il portiere avversario viene atterrato ma a sorpresa l'arbitro non fischia.

Inizia il secondo e subito al 3’ grande azione di Bergamini che esalta il portiere avversario. Al 10’ su un'altra punizione ad un paio di metri dal limite dell'area sulla sinistra, ancora Boccalini trova l’incrocio: 2-1. Il 3-1 è firmato da Guidi che si avventa su una palla vagante in area anticipando tutti.

Al termine di una bella azione Boccalini-Mboup-Bergamini sulla fascia destra, palla in mezzo per Terenzi che deve solo appoggiare in rete: 4-1. Alla mezzora il Gabicce Gradara rimane in dieci per l'uscita dal campo di Bergamini per crampi. Al 30’ con un grandissimo tiro da fuori area ancora è Boccalini a prendere in pieno l'incrocio dei pali.

Al 31° Buccino in area viene travolto dal portiere e deve uscire dal campo lasciando la sua squadra in nove: l'arbitro questa volta fischia il rigore e va sul dischetto Boccalini ma questa volta si fa parare il tiro dal portiere. L'arbitro concede minuti di recupero e sullo scadere fischia un rigore al Vallefoglia che dal dischetto non sbaglia: finisce 4-2.

Prossima partita domenica 13 febbraio ore 10.30 Nuova Montelabbate-GabicceGradara.

GABICCE GRADARA: Ricci (24’ st. Gaggi), Boccalini, Rossi, Sciuto, Pataracchia, Gaudenzi, Mboup (24’ st.Rossi), Buccino, Pontellini (11’ st.Terenzi), Bergamini, Della Costanza (11’ st. Guidi). All. Campanelli.



GIOVANISSIMI 2008

Muraglia – Gabicce Gradara 1-1

E’ finita in parità per la squadra di Gaudenzi la prima partita dell’anno nuovo sul campo del Muraglia, squadra che nella prima fase del campionato aveva battuto il Gabicce Gradara chiudendo il girone al vertice. Nel primo tempo a segno i padroni di casa con rete su rigore, nella ripresa gol di Annibalini con una efficace penetrazione in area ma gli ospiti hanno avuto altre occasioni per passare con lo stesso Annibalini e Della Costanza. “Lo stop di due mesi si è avvertito e non solo per il numero di ragazzi a disposizione negli allenamenti – spiega Gaudenzi osservando un fenomeno che è generale –. Quanto di buono si è costruito in questi mesi sotto il profilo del gioco collettivo, collegamenti tra i reparti, si è smarrito, è prevalso l’aspetto individuale ed aggressività e mordente non potevano essere i soliti. Ora lavoreremo per continuare il percorso di crescita”

Prossimo turno: riposo.

GABICCE GRADARA: Gaggi, Annibalini, Gaudenzi, Rossi G, Rossi M. Boccalini, Ferraj (Ricci), Colombari (Cavasin), Terenzi, Guidi, Della Costanza. All. Gaudenzi.