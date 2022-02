Volley, Dinamo Bellaria: Rossetti e Frascio convocati nel Club Italia allargato

Sport

Bellaria Igea Marina

| 10:22 - 09 Febbraio 2022

Diego Frascio e Lorenzo Rossetti.

C'è davvero tanta emozione in casa della Dinamo Pallavolo Bellaria nel condividere la notizia della convocazione di Diego Frascio e Lorenzo Rossetti classe 2006 per un collegiale nel Club Italia allargato. Il progetto, promosso dal direttore tecnico del settore giovanile nazionale maschile Julio Velasco, prevede una settimana di allenamenti presso i centri federali, con i tecnici regionali e nazionali. Le Rappresentative Regionali, infatti, si alterneranno tra loro con lo scopo di creare entusiasmo, motivazione ed equilibrio tecnico tra gli atleti.

Rossetti e Frascio svolgeranno il loro programma di lavoro nel Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa di Roma sotto la guida dei tecnici federali dal 6 al 10 marzo. Complimenti a loro e alla Dinamo Pallavolo che ha saputo far crescere questi due ragazzi (in prestito da Ravenna) fino a questo importante traguardo.