Villa Verucchio, tragico frontale sulla Marecchiese, un decesso

| 09:06 - 09 Febbraio 2022

I veicoli coinvolti nell'incidente.

Tragico incidente stradale questa mattina, mercoledì 9 febbraio, sulla via Marecchiese 57 a Villa Verucchio intorno alle 7.10. Un 66enne è deceduto, un 69enne è stato portato via con l'elisoccorso e si trova all'ospedale Bufalini di Cesena. La dinamica precisa è ancora da ricostruire. Secondo i primi riscontri un furgone con a bordo due persone, che procedeva in direzione Novafeltria, ha invaso la corsia opposta dove stava giungendo un camion. "Stavo procedendo in direzione Rimini" racconta l'autista forlivese del mezzo "quando ho notato il furgone fare manovre strane. Ho cercato di attirare l'attenzione, suonando il clacson, usando i fanali, purtroppo senza risultato". Il frontale è stato inevitabile. La vittima era alla guida del furgone e, secondo le prime informazioni, potrebbe aver avuto un malore perdendo così il controllo del mezzo. I primi soccorsi sono stati forniti da un medico che si trovava in un'auto nei pressi dell'incidente.

E' successo davanti alla sede dell'Scm vicino al Conad. Sul posto oltre all'elisoccorso anche due ambulanze, un'automedica, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, si sono segnalati forti disagi alla viabilità, ora risolti.