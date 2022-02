Calcio giovanile, Rimini: la Under 19 pareggia in rimonta a Lentigione (2-2) In vantaggio con Russo, poi va sotto 2-1 e nel recupero segna Marconi

Sport Rimini | 19:24 - 08 Febbraio 2022 UNDER 19 Nazionale 12' Giornata – Girone E LENTIGIONE – RIMINI 2 – 2 Lentigione: Sodano, Cautiero, Marcheselli (55' Sarracino), Sorbi, Tuga, Foderaro, Illari (76' Lanfranchi), Degli Antoni, Vetro (85' Nouvenne), Rodriguez, Cavaliere. A disp: Zovi, Guarneri, Gargiulo, Aracri, Poerio, Lecce. All. Voltolini Rimini: Lazzarini, Tiraferri (67' Marinucci), Marcello, Nastase, Bianchi, Rushani (82' Bracci), Russo, Cherubini (61' D'Orsi), Barbatosta, Zanni (76' Marconi), Pozzi (51' Capi). A disp: Tuppolano, Bedetti, Zavoli, Tomassini. All. Brocchini. Reti: 3' Russo, 40' Ilari (L), 43' Cavaliere (L), 94' Marconi Iniziano il girone di ritorno con un pareggio i ragazzi di mister Brocchini. Rimini subito in vantaggio al 3' minuto con Russo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il Lentigione trova prima il pareggio con Illari e poi il raddoppio al 43' su rigore con Cavaliere. Nel secondo tempo il Rimini ci prova varie volte con Zanni (rigore parato), poi con Barbatosta e Capi senza trovare la rete, ma è Marconi al 94 a centrare il pareggio nel recupero con Marconi.