Basket D, Tigers mercoledì in campo a Cesena: è un recupero

Sport

VillaVerucchio

| 19:16 - 08 Febbraio 2022

Coach Evangelisti.

Fast Coffee Villanova Tigers riprende il cammino nel campionato di serie D (girone C). Mercoledì 9 febbraio, alle ore 21, affronterà in trasferta Basket 2005 Cesena, recupero della gara non disputata a dicembre. I numeri delle “Tigri” dicono 10 gare disputate, 7 vittorie, 674 punti fatti, 614 subiti, 14 punti in classifica, seconda forza del torneo insieme a Selene S. Agata dietro Giardini Margherita (con 1 gara in più). I cesenati (con qualche rinforzo nel roster rispetto alla squadra iniziale) sono a metà classifica a 8 punti. La classifica attuale, a causa dei vari rinvii, è però parecchio falsata.

“Ci aspettiamo di migliorare il ritmo partita rispetto alla prestazione di S. Agata sul Santerno. – presenta così la sfida infrasettimanale il coach Villanova, Cristian Evangelisti – Non potremo essere ancora al 100% ma mi attendo uno sviluppo rispetto alla gara precedente: ritmo da imporre, contropiede quando se ne presenta l’occasione e migliore esecuzione dei giochi, buona occupazione spazi. Gli allenamenti di questi giorni ci hanno sicuramente aiutato, ma continuiamo ad essere una squadra sarà atipica, condita di esterni e ali. Grinta, voglia di giocare e umiltà i ragazzi la mettono sempre, in questo momento di emergenza occorre dare il 120%”.

Gli avversari?

“Giochiamo contro un avversario giovane e dinamico (con l’aggiunta di giocatori di esperienza come il lungo Farabegoli) che pressa. Un avversario difficile da affrontare: a noi starà mettere in campo la stessa energia di Basket 2005. Dobbiamo andare in campo da squadra umile, che si deve guadagnare tutto dal primo all’ultimo secondo”.

La gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Villanova Basket Tigers e asd Santarcangiolese