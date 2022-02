Un videoclip girato in Valmarecchia, nuovo singolo per il bassista Michele Fraternali

Attualità

Novafeltria

| 17:33 - 09 Febbraio 2022

Dopo il successo di "In the bass room", album di solo basso che ha persino suscitato l'attenzione del critico Red Ronnie, con tanto di recensione sulla propria Web Tv, l'artista di Novafeltria Michele Fraternali prosegue la sua produzione con un nuovo singolo interamente suonato al basso.



Il brano, intitolato 'Beyond', è una composizione armonica "ispirata dalle meditazioni personali e dagli ambienti così introspettivi in cui è stato girato il videoclip", racconta Fraternali. Le riprese del video infatti, pubblicato in questi giorni su YouTube, sono state effettuate nella sacra e antica cornice della Rocca Fregoso e del monastero di San Girolamo di Sant'Agata Feltria, oltre al territorio di Petrella Guidi.



'Beyond' è stato realizzato da Michele insieme a Nicola Rosti, che ha curato mixing, mastering e recording e ad Andrea Parolo per quanto riguarda la parte video. Oltre a loro, Michele ringrazia Sabrina Borghesi per i costumi, l'Associazione "Albero della Speranza" di Gianpaolo Ugolini, la Pro-Loco ed il Comune di Sant'Agata Feltria.



nic. gue.