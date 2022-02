Rincari bollette, come scegliere il gestore e la miglior offerta

Attualità

Rimini

| 17:28 - 08 Febbraio 2022

Foto di repertorio.



Settecento operatori del mercato libero operano in Italia che, complici le difficoltà delle famiglie e delle imprese, cercano di contendersi e appropriarsi con offerte vere o presunte il grande mercato dell’energia. Per aiutare gli utenti a districarsi "in una vera e propria giungla", Federconsumatori Rimini ha pubblicato un vademecum. La fine definitiva del mercato tutelato dell’energia è in programma per il 2024, I clienti che ancora non hanno scelto il mercato libero potranno rimanere sul mercato tutelato fino a quando saranno completate le gare che assegneranno il servizio a tutele graduali per chi non avrà scelto un’offerta sul mercato libero. Secondo gli ultimi dati di Arera(Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) sempre più famiglie scelgono di passare al mercato libero allettati dalle offerte dei Gestori.



Il Portale Offerte, realizzato e gestito da Acquirente Unico, sulla base delle disposizioni di Arera, in attuazione della Legge n. 124/2017, è la piattaforma sulla quale clienti domestici, famiglie e piccole imprese possono confrontare e scegliere in modo consapevole, chiaro e gratuito le offerte di elettricità e gas naturale. Il Portale, infatti, mette a disposizione un motore di ricerca che fornisce informazioni sul funzionamento e sulle evoluzioni attese dei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale.



VALUTARE SPESA ANNUA E’ importante non limitarsi a valutare il prezzo dell’energia così come pubblicizzato dalle aziende, sarà opportuno scegliere i preventivi su base annua, sopratutto considerando che esistono offerte a prezzo variabile ( per esempio con il prezzo della componente energia indicizzato ala mercato , all’ingrosso che potrebbe variare rispetto al momento in cui si effettua la scelta.



COMPARARE LE OFFERTE Districarsi tra le offerte di oltre 700 operatori del mercato libero non è semplice. Ecco perché Arera mette a disposizione dei consumatori il Portale Offerte, il sito pubblico di comparazione dove i clienti domestici, famiglie e piccole imprese possono confrontare e scegliere in modo immediato , chiaro e gratuito le offerte di elettricità e gas naturale.



CONOSCERE LA PROPRIA BOLLETTA Indispensabile, per scegliere consapevolmente, è conoscere la propria bolletta: i consumi fatturati nelle diverse fasce orarie, l’andamento negli ultimi 12 mesi, i costi accessori. Arera mette a disposizione degli utenti il Porta Consumi dove è possibile accedere ai dati relativi alle forniture di energia elettrica e di gas naturale di cui questi sono titolari, compresi i propri dati di consumo storici e le principali informazioni tecniche e contrattuali.



ATTENTI ALLE TRUFFE Per evitare di subire raggiri quando si cambia gestore è importante sapere che: non esistono penali per chi decide di cambiare fornitore non ci sono interruzioni di energia al momento del passaggio al nuovo fornitore non bisogna sostituire alcun contatore ne effettuare modifiche di alcun tipo agli impianti.



DIFFIDARE DAI CONTRATTI TELEFONICI Con l’avvicinarsi del passaggio al mercato libero, sono molteplici i tentativi di proporre offerte in modo aggressivo e poco trasparente, per lo più attraverso contatti telefonici: è sempre opportuno farsi inviare la documentazione per poterla consultare con attenzione prima di aderire all’offerta.



ESERCITARE DIRITTO AL RIPENSAMENTO Se è stato sottoscritto un contratto a distanza è possibile esercitare il diritto di ripensamento. Infatti entro 14 giorni dall’accettazione della proposta, è possibile comunicare al nuovo fornitore la volontà di interrompere la procedura di sottoscrizione: in questo caso è come se il contratto non fosse mai stato sottoscritto.



Federconsumatori Rimini con i propri sportelli è a disposizione per fornire tutte le informazioni del caso. Tel. 0541- 779989 segret e ria@fedrconsumatoririmini.it