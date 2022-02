Torrente Conca, intervento di pulizia dai rifiuti del WWF Rimini. Preoccupa la carenza idrica

Attualità

Rimini

| 17:07 - 08 Febbraio 2022

WWF Rimini.



Il WWF Italia ha promosso nei giorni scorsi in tutta la penisola iniziative per la conoscenza e la tutela delle zone umide, importantissime per la lotta ai cambiamenti climatici e la difesa della biodiversità.



Anche il comitato di Rimini, domenica scorsa, ha organizzato un intervento di pulizia dai rifiuti e visita guidata in sponda sinistra del Torrente Conca.



"Sul Conca però" denuncia Claudio Papini per il WWF Rimini "i partecipanti hanno trovato ancora rifiuti vari: pneumatici, bottiglie, bidoni e teli di plastica dopo le pulizie degli anni passati. Ciò testimonia l'inciviltà di molti cittadini ma anche l’inefficienza delle istituzioni preposte ai controlli su raccolta e abbandono rifiuti".



"Ma ciò che colpisce di più sul Conca" continua Papini "è la totale assenza di acqua in quello che è il secondo impianto di raccolta della Romagna dopo Ridracoli. L’invaso è infatti completamente asciutto, una distesa di fango condita da rifiuti. Colpa del climate change e della siccità sempre più grave o anche di scelte gestionali tese solo a progettare nuovi invasi in Appennino? Perché non valorizzare ed ammodernare un invaso già esistente come quello sul Conca e puntare sul riuso a fini agricoli delle acque dei depuratori?"



Il WWF, "a fronte della siccità ormai drammaticamente crescente", chiede di tutelare urgentemente "il reticolo idrografico esistente e le superstiti zone umide, ridurre e razionalizzare i consumi di acqua anche limitando e riconvertendo le attività più idroesigenti, in agricoltura come nei settori civili e industriali, ed avviare concretamente progetti di riuso a fini agricoli dei molti milioni di metri cubi di acque rilasciate ogni anno dagli impianti di depurazione, migliorandone ove necessario il grado di finissaggio".



"Sapranno le nostre istituzioni cogliere questa drammatica urgenza?" domanda Papini "Lo stato in cui si trova oggi l’invaso del Conca alimenta i dubbi e lo sconforto".