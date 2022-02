Caro bollette, Federconsumatori Rimini "fondamentale investire in energie rinnovabili"

Attualità

Rimini

| 16:04 - 08 Febbraio 2022



"L'aumento di luce e gas" evidenzia in una nota Federconsumatori Rimini e Futuro Verde per Rimini e Bellaria Igea Marina "sta rendendosi sempre più pesante per bilanci di famiglie e aziende, associazioni del terzo settore e sportive, oltre che per enti locali. In queste settimane, il governo è intervenuto con importanti risorse economiche, ma queste da sole non bastano. Infatti, occorrono cifre maggiori rispetto a quelle stanziate per garantire un impatto minore sui consumatori. Si denota, infatti, che nei primi tre mesi del 2021 scorso la fattura totale di elettricità e gas per l'economia italiana era stata di circa 14,5 miliardi; invece, questa potrebbe arrivare a essere di 37,5 solo nel primo trimestre del 2022, tutto questo nonostante i sussidi e gli sgravi da 5,5 miliardi già varati dal governo sul periodo in corso".



"Ecco perché è fondamentale" secondo i comitati "agire e sensibilizzare il governo per fare qualunque cosa per abbattere il costo dell'energia. In questo senso, nell'ottica di medio-lungo periodo, è fondamentale investire in energie rinnovabili per favorire e implementare una sempre più urgente transizione energetica, con l'uso di fonti green, come eolico e solare e realizzazione di comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumo collettivo. Infatti, queste ultime sono fondamentali nello sviluppo della transizione ecologica e queste si stanno diffondendo sempre di più nel nostro paese, grazie alla conversione in legge del decreto Milleproroghe 162 del 2019. Sono associazioni di cittadini, commercianti, enti locali o imprese che uniscono le forze dotandosi di impianti per la produzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Queste comunità costituiscono un importante strumento nel contrastare la povertà energetica e favorire la sostenibilità ambientale e sociale, in quanto entrambe corrono assieme".



"Al contempo, però, è importante lanciare un segnale, che parta dai territori. Ecco, perché come Federconsumatori Rimini e Futuro Verde per Rimini e Bellaria Igea Marina chiediamo a tutte le amministrazioni comunali della provincia di Rimini di aderire ad un'iniziativa partita dal comune di Cento (FE) e che si sta diffondendo in regione, ovvero lo spegnimento delle luci su monumenti o palazzi comunali giovedì alle 20 per 30 minuti".



A questa iniziativa parteciperà anche il comune di Rimini, con lo spegnimento delle luci su Castel Sismondo. "Sarebbe fondamentale" concludono Federconsumatori e Futuro Verde "replicare in tutti i comuni, in quanto questa emergenza riguarda l'intera collettività nazionale".