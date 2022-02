Rimini, rimpatriato giovane tunisino: "pericoloso per ordine e sicurezza pubblica"

Cronaca

Rimini

| 15:22 - 08 Febbraio 2022

Polizia (foto di repertorio).



La Polizia di Rimini ha eseguito il rimpatrio di un 36enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale, risultato pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica. Lo scorso 29 gennaio una pattuglia della squadra Volante aveva identificato il nordafricano, visibilmente agitato, durante un intervento di soccorso a una donna, spaventata dal comportamento del giovane. Quest'ultimo, accompagnato in Questura, ha assunto un atteggiamento aggressivo, prima a parole, poi con i fatti, aggredendo gli agenti e venendo quindi arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il 36enne, il giorno dopo l'arresto, è stato condotto al Centro di Permanenza per Rimpatri di Gorizia e successivamente espulso dall'Italia, destinazione Tunisia.