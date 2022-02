Caro bollette, rischio aumento tasse comunali. Santarcangelo: "faremo il possibile per evitarlo"

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:13 - 08 Febbraio 2022

Torre civica di Santarcangelo.



Anche Santarcangelo aderisce all’iniziativa di sensibilizzazione promossa da Anci Emilia-Romagna sulle conseguenze degli aumenti dei costi dell’energia per gli enti pubblici territoriali e le comunità locali. Per testimoniare l’adesione di Santarcangelo, la Torre civica resterà al buio nella serata di giovedì 10 febbraio. “Il dibattito pubblico, peraltro, è giustamente concentrato sulle difficoltà create ai bilanci delle famiglie e delle imprese, mentre si tendono a trascurare le criticità che la crisi energetica imporrà ai conti degli enti pubblici, con i Comuni in prima linea nell’erogazione dei servizi che potrebbero vedersi costretti a rivedere i servizi stessi o aumentare la pressione fiscale per poterli finanziare”, spiega il sindaco Alice Parma, che rassicura: “A Santarcangelo faremo tutto il possibile perché questo non accada".