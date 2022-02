Santarcangelo, nuova riduzione rette nido d'infanzia in caso di chiusure per Covid

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:13 - 08 Febbraio 2022

La giunta comunale di Santarcangelo ha deliberato un’ulteriore decurtazione delle rette dei nidi d’infanzia e del servizio spazio bambini “Piccola rosa”, in caso di chiusura per Covid. Prevista una riduzione tariffaria del 25% sulla quota fissa della retta applicata nelle mensilità interessate da provvedimenti di chiusura per quarantena disposta dall’Ausl a causa della positività di uno o più bambini al Covid-19. La nuova disposizione vale sia per le sezioni del nido d’infanzia sia per il servizio integrativo “Spazio bambini”, permettendo di rimborsare le famiglie per un periodo di servizio non usufruito.



A questo si aggiunge l’estensione della riduzione della tariffa per malattia, già prevista per il nido d’infanzia, anche allo spazio bambini. Al nido d’infanzia, infatti, la quota fissa della tariffa per il servizio è dimezzata per i giorni di effettiva assenza del bambino in caso di ricovero ospedaliero, convalescenza post-ricovero o infortunio; malattia debitamente certificata superiore a 60 giorni; malattia rara riconosciuta dall'Istituto nazionale di sanità e documentata dal medico curante del bambino. Ora questa riduzione sarà valida anche per il servizio “Piccola rosa”.