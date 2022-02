Rimini, abbattuta parte del muro che separa i binari da via Monfalcone

Attualità

Rimini

| 14:48 - 08 Febbraio 2022

Il cantiere in via Monfalcone.



In questi giorni a Rimini è stato abbattuta parte del muro che separa i binari della stazione ferroviaria, da via Monfalcone in corrispondenza del piazzale Carso, dove sono previsti i lavori di riqualificazione della nuova piazza. "Un abbattimento che assume anche un valore simbolico in quanto quel muro separa da anni la parte della città a mare con quella storica - evidenzia l'amministrazione comunale - infatti l'intervento consentirà la ricucitura tra il centro storico e la marina, mettendo a sistema anche i servizi presenti in stazione con tutta la zona turistica". Lo sfondamento del sottopasso centrale permetterà la creazione di un passaggio per i cittadini residenti, che lo useranno come percorso di attraversamento monte-mare, sia per i viaggiatori che utilizzano il treno.



Il progetto sarà completato anche dalla riorganizzazione dell'atrio storico della stazione, dalla predisposizione di nuovi percorsi pedonali e di sistemi automatizzati (scale mobili e ascensori) per garantire la piena accessibilità e funzionalità. L'area di accesso esterna lato mare sarà infine organizzata in modo da essere accessibile ai taxi e ai servizi di trasporto.