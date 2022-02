Basket Promozione, l'Artusiana vince il big match: Lib. Green ko 53-46

Sport

Rimini

| 14:39 - 08 Febbraio 2022

Il campionato di Promozione è ripartito con la metà delle partite che sono state rinviate per problematiche legati alla pandemia (contagiati, in quarantena o in attesa del famigerato “Return to Play”). Nessuna sorpresa questa settimana col big-match che si disputava in Romagna, preciamente a Forlimpopoli, che è stato vinto dall’Artusiana sulla Libertas Green.

GIRONE F

ARTUSIANA – LIB. GREEN 53 – 46

(12-8; 25-19; 41-34)

Forlimpopoli: Panzavolta 7, Zammarchi 3, Gasperini G. 23, Spisni 9, Perugini, Vitali, Picone 2, Gasperini A., Godoli 5, Quercioli 2, Adamo 2, Pinza. All. Grilli.

Libertas Green Forlì: Ruffilli 3, Rossi, Pezzi, Naldi 10, Liverani 7, Guaglione 2, Gavelli, Galeotti 3, Evangelisti 7, Brunetti N. 9, Brunetti J. 5. All. Minghetti.

BASKET 2000 – EAGLES 44 – 56

(7-8; 14-21; 36-40)

BK 2000 San Marino: Gambi 8, Babini, Guida ne, Ioli 5, Battazza 12, Fiorani 6, Ugolini 11, Ricciotti 2. All. Paccagnella.

Morciano: Villa 2, Di Sciullo 10, Bacchini 11, Guastafierro 4, Maioli 13, Tagliaferri 4, Babbini 12, Rossi ne, Galvani ne, Cupparoni, Baldacci ne, Arbin. All. Chiadini.

TIGERS BASKET 2014 – FAENZA BASKET PROJECT 30-03-2022 – 21:15

AICS JUNIOR BASKET FORLI’ – BELLARIA BASKET 12-04-2022 – 20:45

SAN PATRIGNANO – SANTARCANGIOLESE BASKET 14-04-2022 – 21:00

SPORTING CLUB CATTOLICA – BLACK SPORTING CLUB 29-04-2022 – 21:30

RECUPERO

SAN PATRIGNANO – BLACK SPORTING CLUB 63 – 66

(19-15; 39-24; 53-43)

San Patrignano: Angeli 17, Magni 2, Cardarelli 2, Scutteri ne, Carella 3, Conocchiari 16, Romboli 11, Bindi 3, Trombin 9, Taddei. All. Gregori.

BSC Coriano: Bigini G., Vettori 3, Casadei 22, Bigini A. 11, Bologna 4, Caccioppoli ne, Ortenzi 4, Casadei Massari 4, Pacucci ne, Chistè M. 16, Salvadori 2, Carli ne. All. Chistè C.

CLASSIFICA

Artusiana Forlimpoli* 16; Eagles Morciano 14; Lib. Green FO, S.C. Cattolica**, BSC Coriano* 12; Faenza Basket Project* 10; Basket 2000 San Marino 8; San Patrignano* 6; Santarcangiolese* 4; Aics Junior FO*, Tigers 2014 FO* 2; Bellaria* 0.

*una gara in merno