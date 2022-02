Teatro Galli, la stagione lirica 2022 si apre con Puccini

Eventi

Rimini

| 14:35 - 08 Febbraio 2022

Foto Andrea Simi.



La stagione d'Opera del Teatro Galli di Rimini si inaugura venerdì 11 febbraio (ore 20) e domenica 13 febbraio (ore 15.30) - con Manon Lescaut, il dramma lirico che Giacomo Puccini scrisse poco più ventenne firmando così il primo di una serie di capolavori musicali.



L'opera del giovane musicista toscano era ispirata ad un celebre romanzo L'Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut, scritto tra il 1728 e il 1731 dall'abbé Prévost e già oggetto di svariate trasposizioni liriche, inclusa la versione di Jules Massenet di pochi anni precedenti e da cui il compositore francese volle prendere le distanze per trasformare la passione dei due giovanissimi protagonisti in una fuga disperata e senza speranza.



Il debutto di Manon Lescaut al Teatro Regio di Torino nel 1893 costituì un successo immediato per Puccini che riscosse un entusiasmo senza limiti e mettendo le basi per l'avvio della carriera internazionale del compositore.



Sul palco del Teatro Galli i protagonisti di Manon Lescaut saranno il soprano Monica Zanettin (Manon Lescaut), il tenore Paolo Lardizzone (Des Grieux), il baritono Marcello Rosiello (Lescaut) accanto agli altri interpreti: Alberto Mastromarino, Saverio Pugliese, Marco Innamorati, Cristiano Olivieri, Irene Molinari e Alessandro Ceccarini, tutti affidati alla bacchetta di Marco Guidarini sul podio dell'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e del Coro Archè.



Con le scene di Giuliano Spinelli, i costumi di Rosanna Monti, le coreografie di Luigia Frattaroli e le luci di Marco Minghetti ideato dal regista Aldo Tarabella in scena a Rimini nasce dalla coproduzione del Teatro del Giglio di Lucca, del Teatro Luciano Pavarotti di Modena, del Teatro Alighieri di Ravenna e del Teatro Galli.