Rimini, i passaggi con il semaforo rosso quasi raddoppiati in due anni

| 14:23 - 08 Febbraio 2022

Auto passa con il semaforo rosso.



A Rimini rimane un'abitudine difficile da "sradicare", il passaggio con l'automobile a semaforo rosso, come conferma il report dell'anno 2021 della polizia municipale. Nel complesso sono state oltre 16.344 le infrazioni rilevate. E se nel 2020 le infrazioni furono 9.517, a causa dei minori spostamenti durante il lockdown, nel 2019 raggiunsero quota 8.693. Quasi la metà di quelle del 2021 (47%), anche se era in funzione un numero minore di VistaRed.



Il 'record' è stato immortalato dall'impianto in funzione dal dicembre 2019 tra viale Regina Margherita e via Catania: ben 5.241 le violazioni, seguito dall'incrocio tra viale Principe Amedeo e via Perseo (4.886, più del doppio del 2019 quando erano 2.425). Numerose anche le infrazioni immortalate dalle videocamere tra via Siracusa e via Tommaseo (2.354). Gli altri incroci video controllati sono quelli tra via Jano Planco, via Marzabotto e via Di Mezzo (1.497), Ss72 e via della Gazzella e quello tra via Chiabrera, via Giangi e via Satta, anche questo in funzione dal dicembre 2019 (960).



Nei prossimi mesi, si legge in una nota, l'amministrazione procederà all'installazione di ulteriori impianti di controllo su attraversamenti semaforici individuati dalla polizia locale.