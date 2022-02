Rimini, incassati oltre 7 milioni dalla tassa di soggiorno. Nel 2021 crescono i turisti

Attualità

Rimini

| 14:14 - 08 Febbraio 2022

Foto di repertorio.



Nel 2021 il comune di Rimini ha incassato 7 milioni e 457.000 euro dalla tassa di soggiorno, con un aumento di gettito fiscale, rispetto al 2020, di oltre 2 milioni e 160.000 euro. L'incasso effettivo è coerente con le previsioni di bilancio, riviste in aumento a seguito dell'andamento favorevole dei flussi turistici estivi: inizialmente era stata prevista una cifra di circa 5 milioni, in linea con il 2020, quando l'incasso fu di 5 milioni e 295.645,80 euro.



Per ciò che concerne i flussi turistici del periodo gennaio-novembre 2021, a confronto con l'anno precedente, Rimini fa registrare un +32,2% di presenze e un +31,9% di arrivi. Come evidenziato dall'assessore Juri Magrini, i numeri dell'ottobre 2021 sono stati vicini all'ottobre del 2019, grazie alla ripresa degli eventi fieristici e congressuali. "Le risorse che sono entrate a disposizione dell'amministrazione grazie all'imposta di soggiorno vogliamo coglierle in tutto il loro valore simbolico, sia come cartina di tornasole di una stagione estiva che, seppur con una partenza ritardata e col freno a mano, è stata sicuramente molto positiva per arrivi e pernottamenti turistici a Rimini, dopo l'anno orribile del 2020, sia per gli investimenti nella direzione di riqualificazione turistica che sono oggetto di questi introiti", evidenzia l'assessore Magrini. Una riqualificazione turistica fondamentale per mantenere Rimini competitiva sul mercato nazionale internazionale. Ad aprile, con il calo dei contagi, la nostra città è attesa da un'importante banco di prova: l'apertura della stagione turistica, per il weekend di Pasqua (17 aprile). Con l'auspicio che la terza ripartenza sia quella definitiva.