Santarcangelo, la scuderia HF in vetrina alla mostra scambio "auto-motociclo d'epoca"

| 13:50 - 08 Febbraio 2022

Lo stand della scuderia HF.



Esordio stagionale in grande stile per la Scuderia HF di Santarcangelo, presente con un proprio stand alla mostra scambio “Automotociclo d’epoca”, alla Fiera di Cesena.



La Scuderia HF di Santarcangelo ha esposto splendide auto, tra cui una Lancia Delta, le monoposto di Formula Junior ed altre vetture molto particolari che hanno calamitato l’attenzione degli oltre 10mila visitatori presenti in fiera.



Ospite d’onore allo stand della Scuderia HF, la Campionessa Italiana in carica di Formula Class Junior e Super Junior Anna Laura Galeati. La forte pilota romagnola ha svelato i segreti delle monoposto esposte, auto piccole ma potenti, agili e scattanti, ideali per chi si vuole avvinare all’automobilismo su pista.



A Cesena la Scuderia HF ha presentato i suoi programmi per il 2022. Nell’anno in cui si celebra il quarantennale del Memorial Bisulli, l’obbiettivo è avvicinare i giovani all’automobilismo con l’organizzazione di corsi di pilotaggio per tutti i gusti: regolarità, rally e pista.



Prosegue intanto il concorso per l’ideazione del nuovo logo della Scuderia HF. Possono partecipare tutti purché maggiorenni. Gli elaborati grafici vanno inviati entro il 16 febbraio all’ indirizzo e-mail scuderiahf1@gmail.com. Una giuria di esperti selezionerà il vincitore. Verranno premiati i primi dieci classificati. Per ulteriori informazioni: tel. 348 2266578.