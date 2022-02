San Marino, anche Achille Lauro si candida per l'Eurovision

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:42 - 08 Febbraio 2022

Achille Lauro in gara a "Una voce per San Marino" , domenica 19 febbraio al Teatro Nuovo di Dogana, per conquistare il pass al prossimo Eurovision Song Contest, la cui finale è in programma sabato 14 maggio 2022. Quella che sembrava una boutade lanciata sui social dai Rappresentanti di Lista, altro concorrente dell'ultimo Festival di Sanremo, è diventata invece realtà per il cantante di Rolls Royce, 16 marzo, Bam Bam Twist e Me ne frego.



In gara, con Lauro, ci saranno anche Valerio Scanu e Ivana Spagna; il cantante di Santarcangelo Alessandro Coli, affiancato dal dj turco Burak Yeter (scalò l'airplay italiano con il remake della canzone della sigla de "La casa di carta"); il rapper Blind (partecipò a X Factor nel 2020), il cantautore italiano Alberto Fortis ("Milano e Vincenzo", "Settembre") che si esibirà con la band romana Deshedus e il batterista Tony Cicco; Christina Ramos, vincitrice di "Got Talent Espana" nel 2016. E infine Matteo Faustini (ex nuove proposte di Sanremo 2020), Francesco Monte, i sammarinesi Fabry & La Biuse con i Miodio.