Anche Cattolica spegne le luci per protestare contro il caro bollette

Attualità

Cattolica

| 13:30 - 08 Febbraio 2022

Palazzo Mancini di Cattolica.



Cattolica, come numerosissimi comuni italiani, spegnerà le luci del proprio Palazzo Municipale per trenta minuti giovedì prossimo (10 febbraio), dalle ore 20. Un’iniziativa simbolica con cui i sindaci si pongono l’obiettivo di sensibilizzare e spingere il Governo a fare qualcosa di concreto, a mettere in campo ulteriori iniziative (e soprattutto risorse) contro il caro bollette. La proposta partita dal sindaco di Cento Edoardo Accorsi e dal sindaco di Bologna Matteo Lepore è stata abbracciata e divulgata dall’Anci Emilia-Romagna. “Siamo solidali con imprese e famiglie. Giovedì, aderendo all’invito dell’Anci regionale, spegneremo le luci di Palazzo Mancini – spiega il sindaco Franca Foronchi - per testimoniare con grande forza la crescente criticità derivante dall’impatto della crisi energetica sui costi di gestione delle famiglie, delle imprese, delle grandi strutture pubbliche, e naturalmente anche sugli equilibri di bilancio dei comuni italiani, tra cui il nostro, che dovranno aumentare le risorse destinate all’illuminazione pubblica”.



Spegnere le luci non essenziali è anche l’oggetto della campagna M’Illumino di Meno, organizzata da Caterpillar dai microfoni di Rai Radio2 e giunta alla diciottesima edizione, alla quale il Comune di Cattolica aderisce e prevista per l'11 marzo 2022. “Non solo una questione prettamente economica, le città hanno bisogno di sostenibilità – conclude il sindaco Foronchi - e con questo gesto simbolico vorremmo richiamare l’attenzione sul tema più ampio dell’emergenza climatica, sensibilizzando sul risparmio energetico, essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell’anidride carbonica e di salvaguardia dell’ambiente”.