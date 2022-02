Cattolica, i bambini disegnano il nuovo progetto della scuola Repubblica

Attualità

Cattolica

08 Febbraio 2022

L'assessore Vaccarini.



Ieri mattina (martedì 7 febbraio) visita dell’assessore alla scuola ed alle politiche educative del comune di Cattolica, Federico Vaccarini, ad alunni ed alunne del plesso scolastico della Repubblica. L’occasione era quella di ringraziarli e riconsegnargli tutti gli elaborati, i disegni, che sono stati realizzati sul tema “la scuola che vorrei”, in previsione della progettazione del nuovo edificio. “Sicuramente giusto e necessario – sottolinea l’assessore Vaccarini – ascoltare la loro percezione, anche dagli occhi di bambine e bambini è possibile trasporre dai loro colori, dalla loro fantasia, una chiave di lettura andando a riportare delle idee, suggestioni, visioni, ai progettisti che, per quanto possibile, prenderanno in considerazione prima di consegnare i loro elaborati”. L’assessore ha ricevuto un libro in dono, consegnato proprio da alunni ed alunne, dal titolo “Bambini si diventa” dell’autore Francesco Tonucci.



Nel contempo il progetto preliminare della nuova scuola Repubblica è in fase di definizione da parte della società Mynd Ingegneria di Pianoro (Bologna).